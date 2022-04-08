Станет ли в Мельбурне больше обгонов? Гонщики ответили

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Перед Гран При Австралии, который проходит в эти выходные, организаторы немного изменили конфигурацию трассы: несколько поворотов перепрофилировали, а шикану на втором секторе и вовсе убрали в угоду более скоростному прохождению участка трека на пути к уже бывшему 11-му повороту.

В пятницу гонщики Ф1 впервые опробовали новую конфигурацию «Альберт-Парка» – и им понравилось. «Она хороша, – сказал Макс Ферстаппен. – Думаю, сцепление тут довольно хорошее, ситуация с кочками улучшилась. Это сделало трассу более приятной, потому что теперь можно плавнее входить в повороты и при этом сильнее атаковать. Они хорошо поработали над этим».

Ландо Норрис добавил: «Трек быстрый, это здорово. Тут легко ошибиться – особенно с нынешними болидами. Возможно, вы увидите, как еще некоторые гонщики блокируют шины и вылетают в гравий, так что здесь непросто собрать все воедино и проехать хороший круг».

Пьер Гасли также положительно отозвался о внесенных изменениях. «Чем быстрее ты едешь, тем меньше у тебя права на ошибку, – отметил француз. – И должен сказать, меня это захватывает. Это довольно плавная высокоскоростная трасса, у которой есть немало и совместных поворотов – например, как в третьем вираже, во время прохождения которого надо сразу думать уже о следующем повороте».

И хотя Гасли понравилась новая конфигурация, он все равно не уверен, помогут ли данные изменения улучшению качества самих гонок. «Я немного скептичен в отношении этого вопроса, – добавил пилот AlphaTauri. – Если улучшения и правда будут, то я не знаю, насколько сильно они повлияют».

Дополнительная информация: Люк Смит