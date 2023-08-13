«Станет или Алези, или Райкконеном». Инсайдер предсказал будущее Леклера в Ferrari

Шарль Леклер будет выступать за Ferrari до конца 2024 года – так, во всяком случае, гласит официальная информация. Между тем, болельщики Ф1 еще с прошлой недели активно обсуждают слухи, будто в действительности пилот и команда уже заключили новое соглашение.

Оно, якобы, предусматривает формат «2+3», то есть Шарль точно останется в Маранелло до конца 2026-го, после чего стороны примут решение, продлевать ли им сотрудничество. Есть основания говорить, что официальное объявление о контракте будет сделано на неделе перед Гран При Италии на стыке августа и сентября.

Сам факт нового контракта кажется настолько очевидным, что инсайдеры уже начали обсуждать, как он повлияет на будущее самого Леклера и всего спорта. По мнению Лео Туррини, который много лет вхож в Ferrari, у гонщика есть два карьерных пути.

Один из них – это повторить историю Жана Алези. Того в первой половине 90-х обожали тифози, но француз так и не получил от Скудерии действительно быстрой машины и смог за все время в выступлений одержать всего одну победу в Гран При.

Жан Алези пришел в Скудерию в 1991-м, когда команда переживала серьезный кризис Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Другой потенциальный сценарий, предсказанный Туррини – это история, похожая на Кими Райкконена, который до сих пор остается для Ferrari последним чемпионом мира. После его титула 2007 года никому из пилотов в алой униформе не удалось выиграть титул.

«Согласившись продолжать выступления за Ferrari, Леклер принял главное решение в своей жизни, – написал инсайдер в своем блоге. – И в результате он станет или новым Алези, или новым Райкконеном».

Эксперт продолжил: «Шарль действительно хорош. Я не думаю, что кто-то в Формуле 1 быстрее его.

Но дело в том, что у Ferrari сейчас есть вопросы куда важнее того, кто за нее выступает. И будь я президентом в Маранелло, первым делом попробовал бы собрать "дрим-тим" вроде той, что была во времена Шуми с [Россом] Брауном и [Рори] Берном».

Кими Райкконен выступал за Ferrari на протяжении восьми сезонов и одержал десять побед Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Эпоха Михаэля Шумахера в начале 2000-х стала для Ferrari особенно успешной благодаря тому, что немец с Жаном Тодтом собрали в команде костяк сильных конструкторов, сумев нейтрализовать пресловутый «итальянский фактор», который традиционно довлеет над Скудерией.

По поводу потенциального напарника Шарля Туррини высказал мнение, что Ferrari в принципе готова сохранить Карлоса Сайнса, но только если не сможет пригласить кого-то из звезд нынешнего пелотона.

«У Карлоса есть амбиции, и это вполне понятно, – написал инсайдер. – Он не считает, что медленнее Леклера. И я бы оставил его в команде. При этом – во всяком случае, пока – у Сайнса хватает и других предложений, пусть и не от самых топов.

Но если бы вдруг оказался доступен [Льюис] Хэмилтон, его, конечно, надо без раздумий брать на место Сайнса».