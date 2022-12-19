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Формула 1 Новость

Стали известны зарплаты пилотов Ф1. Макс и здесь обошел Льюиса

Журналисты свели в одну таблицу суммы контрактов всех участников прошедшего чемпионата

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Стали известны зарплаты пилотов Ф1. Макс и здесь обошел Льюиса
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Заработки звезд спорта крайне редко находятся в открытом доступе, однако при наличии желания и связей узнать примерную сумму не так сложно. Именно так поступили репортеры RacingNews365, опубликовавшие таблицу с суммами контрактов всех постоянных участников Формулы 1 в прошедшем сезоне. 

Первую ее строчку занимает – как и подобает по статусу – действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Лидер Red Bull заработал по итогам 2022 года 40 миллионов долларов. При этом поговаривают, что по контракту, который рассчитан на шесть ближайших лет, в дальнейшем голландцу и вовсе будут платить по $50 млн. 

Льюис Хэмилтон утратил лидерство, однако, в отличие от итоговой таблицы чемпионата, занял второе место с $35 миллионами.

Почетную третью строчку занял Фернандо Алонсо – и на пятом десятке испанец очень неплохо зарабатывает, опережая многих лидеров Ф1. 

Ландо Норрис занимает в списке шестую строчку, но новый контракт с McLaren позволит ему получать гораздо больше. По информации The Times, сумма достигнет $27 млн. 

Отметим, что в таблице приведена «чистая» зарплата гонщиков в Ф1, но почти у всех предусмотрены дополнительные бонусы за успешные выступления. У кого-то они скромнее, у кого-то могут почти удвоить доход. 

Кроме того, пилоты получают деньги еще и от спонсорских контрактов. Это позволяет говорить, что по общей сумме заработка Хэмилтон все еще опережает Ферстаппена. 

Вице-чемпион мира Шарль Леклер по размеру контракта остался только седьмым – впрочем, он все равно впереди своего напарника Карлоса Сайнса и Серхио Переса из Red Bull. Единственным, кому за сезон в Ф1 заплатили меньше миллиона, стал Юки Цунода. 

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Зарплаты пилотов Формулы 1 в 2022 году

Гонщик Команда Сумма ($ млн) Срок контракта*
Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 40 2028
United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 35 2023
Spain Фернандо Алонсо Alpine 20 2022
Germany Себастьян Феттель Aston Martin 15 2022
Australia Даниэль Риккардо McLaren 15 2023**
United Kingdom Ландо Норрис McLaren 15 2025
Monaco Шарль Леклер Ferrari 12 2024
Spain Карлос Сайнс Ferrari 10 2024
Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 10 2025
Canada Лэнс Стролл Aston Martin 10 не оговаривается
Mexico Серхио Перес Red Bull 10 2024
United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 5 2023
France Эстебан Окон Alpine 5 2024
France Пьер Гасли AlphaTauri 5 2023**
Denmark Кевин Магнуссен Haas 5 2023
Thailand Алекс Элбон Williams 2 2024
China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1 2023
Germany Мик Шумахер Haas 1 2022
Canada Николя Латифи Williams 1 2022
Japan Юки Цунода AlphaTauri 0.75 2023

*контракт действует до конца указанного года

**контракт был расторгнут досрочно, гонщик покинул команду в конце 2022 года 

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