Стали известны зарплаты пилотов Ф1. Макс и здесь обошел Льюиса
Журналисты свели в одну таблицу суммы контрактов всех участников прошедшего чемпионата
Заработки звезд спорта крайне редко находятся в открытом доступе, однако при наличии желания и связей узнать примерную сумму не так сложно. Именно так поступили репортеры RacingNews365, опубликовавшие таблицу с суммами контрактов всех постоянных участников Формулы 1 в прошедшем сезоне.
Первую ее строчку занимает – как и подобает по статусу – действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Лидер Red Bull заработал по итогам 2022 года 40 миллионов долларов. При этом поговаривают, что по контракту, который рассчитан на шесть ближайших лет, в дальнейшем голландцу и вовсе будут платить по $50 млн.
Льюис Хэмилтон утратил лидерство, однако, в отличие от итоговой таблицы чемпионата, занял второе место с $35 миллионами.
Почетную третью строчку занял Фернандо Алонсо – и на пятом десятке испанец очень неплохо зарабатывает, опережая многих лидеров Ф1.
Ландо Норрис занимает в списке шестую строчку, но новый контракт с McLaren позволит ему получать гораздо больше. По информации The Times, сумма достигнет $27 млн.
Отметим, что в таблице приведена «чистая» зарплата гонщиков в Ф1, но почти у всех предусмотрены дополнительные бонусы за успешные выступления. У кого-то они скромнее, у кого-то могут почти удвоить доход.
Кроме того, пилоты получают деньги еще и от спонсорских контрактов. Это позволяет говорить, что по общей сумме заработка Хэмилтон все еще опережает Ферстаппена.
Вице-чемпион мира Шарль Леклер по размеру контракта остался только седьмым – впрочем, он все равно впереди своего напарника Карлоса Сайнса и Серхио Переса из Red Bull. Единственным, кому за сезон в Ф1 заплатили меньше миллиона, стал Юки Цунода.
Зарплаты пилотов Формулы 1 в 2022 году
|Гонщик
|Команда
|Сумма ($ млн)
|Срок контракта*
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|40
|2028
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|35
|2023
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|20
|2022
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|15
|2022
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|15
|2023**
|Ландо Норрис
|McLaren
|15
|2025
|Шарль Леклер
|Ferrari
|12
|2024
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|10
|2024
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|10
|2025
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|10
|не оговаривается
|Серхио Перес
|Red Bull
|10
|2024
|Джордж Расселл
|Mercedes
|5
|2023
|Эстебан Окон
|Alpine
|5
|2024
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|5
|2023**
|Кевин Магнуссен
|Haas
|5
|2023
|Алекс Элбон
|Williams
|2
|2024
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1
|2023
|Мик Шумахер
|Haas
|1
|2022
|Николя Латифи
|Williams
|1
|2022
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|0.75
|2023
*контракт действует до конца указанного года
**контракт был расторгнут досрочно, гонщик покинул команду в конце 2022 года
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