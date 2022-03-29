Стали известны подробности смерти экс-президента FIA

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24 мая 2021 года ушел из жизни экс-президент FIA Макс Мосли, однако неожиданные подробности его смерти стали известны только сейчас, после сегодняшнего заседания суда в Соединенном Королевстве.

Издание Daily Mail со ссылкой на коронера сообщает, что в тот день Мосли был обнаружен с «серьезными травмами, сопоставимыми с огнестрельным ранением». Коронер также отмечает: «Было очевидно, что он использовал дробовик против себя и получил смертельную травму». По информации издания, Мосли оставил предсмертную записку, на которой было написано: «Я чувствую, что у меня нет выбора».

Сообщается, что в течение нескольких лет Мосли получал паллиативную помощь в связи с обнаруженным раком. СМИ отмечает, что Макса «расстраивало качество жизни» и понимание того, что болезнь неизлечима.

Напомним, Мосли был президентом федерации с 1993 по 2009 годы, а до этого принимал активное участие в жизни чемпионата. В молодости британец на любительском уровне участвовал в гонках и даже участвовал во внезачетных соревнованиях Ф1. Позже он основал команду March и был ее совладельцем.