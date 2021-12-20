Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Дзанарди выписали из госпиталя через полтора года после аварии Следующая / Экклстоун нашел для Ferrari идеального босса
Формула 1 Новости

Стала известна цена всех аварий Формулы 1 этого года

Автор:
, редактор

Как оказалось, больше всех в 2021-м потратила Haas

Стала известна цена всех аварий Формулы 1 этого года

На сайте Sky Sports F1 Germany со ссылкой на голландское издание f1maximaal опубликовали список затрат команд на ремонт поломанных автомобилей. Лидером по дороговизне аварий стал Мик Шумахер, а аккуратнее всего 2021 год провел Эстебан Окон.

  1. Мик Шумахер (Haas) – 4 212 500 (все затраты указаны в евро)
  2. Шарль Леклер (Ferrari) – 4 046 000
  3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 3 889 000
  4. Николя Латифи (Williams) – 3 116 500
  5. Валттери Боттас (Mercedes) – 2 713 500 
  6. Лэнс Стролл (Aston Martin) – 2 686 000
  7. Юки Цунода (AlphaTauri) – 2 606 500
  8. Никита Мазепин (Haas) – 2 468 000
  9. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1 950 000
  10. Джордж Расселл (Williams) – 1 845 000
  11. Карлос Сайнс (Ferrari) – 1 756 000
  12. Ландо Норрис (McLaren) – 1 453 000
  13. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1 235 000 
  14. Пьер Гасли (AlphaTauri) – 1 113 000
  15. Серхио Перес (Red Bull) – 939 000
  16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 854 000
  17. Даниэль Риккардо (McLaren) – 713 000
  18. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 660 000
  19. Фернандо Алонсо (Alpine) – 315 000
  20. Эстебан Окон (Alpine) – 280 000
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Дзанарди выписали из госпиталя через полтора года после аварии
Предыдущая новость

Дзанарди выписали из госпиталя через полтора года после аварии
Следующая новость

Экклстоун нашел для Ferrari идеального босса

Экклстоун нашел для Ferrari идеального босса
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Сайнс о стиле Шарля: Не мог поверить, что такое возможно
Формула 1

Сайнс о стиле Шарля: Не мог поверить, что такое возможно

Хэм разрушил мечту юного картингиста, пропустив церемонию FIA
Формула 1

Хэм разрушил мечту юного картингиста, пропустив церемонию FIA

Ральф Шумахер посоветовал Мазепину уйти из Ф1
Формула 1

Ральф Шумахер посоветовал Мазепину уйти из Ф1

Кими Райкконен Больше от
Кими Райкконен
Льюис вновь остался вторым. Теперь в рейтинге богатства пилотов
Формула 1

Льюис вновь остался вторым. Теперь в рейтинге богатства пилотов

Видео: Кими завершает свою последнюю пятницу в Ф1 в стене Гран При Абу-Даби
Формула 1

Видео: Кими завершает свою последнюю пятницу в Ф1 в стене

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

McLaren Больше от
McLaren
О'Уорд поставил себе крайний срок для перехода в Ф1 Декабрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

О'Уорд поставил себе крайний срок для перехода в Ф1

Технический брифинг: McLaren добавила в колесо светодиоды Декабрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Технический брифинг: McLaren добавила в колесо светодиоды

«Моя шея умерла». Гонщик IndyCar О'Уорд – о тестах машины Ф1 Декабрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

«Моя шея умерла». Гонщик IndyCar О'Уорд – о тестах машины Ф1

Самое важное:

Анализ: что мы узнали о 18-дюймовых шинах на тестах в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

Анализ: что мы узнали о 18-дюймовых шинах на тестах в Абу-Даби

Зачем FIA жена Берни? Новый президент объяснил
Формула 1 Формула 1

Зачем FIA жена Берни? Новый президент объяснил

Экклстоун нашел для Ferrari идеального босса
Формула 1 Формула 1

Экклстоун нашел для Ferrari идеального босса

Стала известна цена всех аварий Формулы 1 этого года
Формула 1 Формула 1

Стала известна цена всех аварий Формулы 1 этого года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.