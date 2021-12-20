Стала известна цена всех аварий Формулы 1 этого года

На сайте Sky Sports F1 Germany со ссылкой на голландское издание f1maximaal опубликовали список затрат команд на ремонт поломанных автомобилей. Лидером по дороговизне аварий стал Мик Шумахер, а аккуратнее всего 2021 год провел Эстебан Окон.

Мик Шумахер (Haas) – 4 212 500 (все затраты указаны в евро) Шарль Леклер (Ferrari) – 4 046 000 Макс Ферстаппен (Red Bull) – 3 889 000 Николя Латифи (Williams) – 3 116 500 Валттери Боттас (Mercedes) – 2 713 500 Лэнс Стролл (Aston Martin) – 2 686 000 Юки Цунода (AlphaTauri) – 2 606 500 Никита Мазепин (Haas) – 2 468 000 Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1 950 000 Джордж Расселл (Williams) – 1 845 000 Карлос Сайнс (Ferrari) – 1 756 000 Ландо Норрис (McLaren) – 1 453 000 Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1 235 000 Пьер Гасли (AlphaTauri) – 1 113 000 Серхио Перес (Red Bull) – 939 000 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 854 000 Даниэль Риккардо (McLaren) – 713 000 Себастьян Феттель (Aston Martin) – 660 000 Фернандо Алонсо (Alpine) – 315 000 Эстебан Окон (Alpine) – 280 000