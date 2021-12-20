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Стала известна цена всех аварий Формулы 1 этого года
Автор: Александра Шубина , редактор
Как оказалось, больше всех в 2021-м потратила Haas
На сайте Sky Sports F1 Germany со ссылкой на голландское издание f1maximaal опубликовали список затрат команд на ремонт поломанных автомобилей. Лидером по дороговизне аварий стал Мик Шумахер, а аккуратнее всего 2021 год провел Эстебан Окон.
- Мик Шумахер (Haas) – 4 212 500 (все затраты указаны в евро)
- Шарль Леклер (Ferrari) – 4 046 000
- Макс Ферстаппен (Red Bull) – 3 889 000
- Николя Латифи (Williams) – 3 116 500
- Валттери Боттас (Mercedes) – 2 713 500
- Лэнс Стролл (Aston Martin) – 2 686 000
- Юки Цунода (AlphaTauri) – 2 606 500
- Никита Мазепин (Haas) – 2 468 000
- Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1 950 000
- Джордж Расселл (Williams) – 1 845 000
- Карлос Сайнс (Ferrari) – 1 756 000
- Ландо Норрис (McLaren) – 1 453 000
- Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1 235 000
- Пьер Гасли (AlphaTauri) – 1 113 000
- Серхио Перес (Red Bull) – 939 000
- Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 854 000
- Даниэль Риккардо (McLaren) – 713 000
- Себастьян Феттель (Aston Martin) – 660 000
- Фернандо Алонсо (Alpine) – 315 000
- Эстебан Окон (Alpine) – 280 000
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