Ссора Йоса Ферстаппена с Вольфом закрыла Максу путь в Mercedes

На протяжении последних лет Макс Ферстаппен считается одним из самых быстрых и талантливых пилотов, однако до сих пор у него не было болида, с которым можно было бы выиграть титул.

Потому год от года возникали предположения, что Ферстаппену нужно постараться попасть в команду Mercedes, так как иначе он рискует никогда не стать чемпионом.

Прежде отец Макса Йос Ферстаппен не раз говорил, что в теории в будущем ничего не исключено. Но теперь, когда за две гонки до конца сезона Макс лидирует в чемпионате, его отец прямо заявил, что переход в Mercedes невозможен. По крайней мере до тех пор, пока командой руководит Тото Вольф.

«Нам хорошо в Red Bull, – сказал Йос Ферстаппен в интервью голландской газете De Limburger. – Прежде я общался с Тото Вольфом и думал, что у нас хорошие отношения, но в этом сезоне мы увидели его истинное лицо. И больше нас ничего с ним не связывает.

Mercedes оставалась лидером годами. Теперь они впервые проигрывают, и мы увидели другого Тото. Обидно, но только в таких ситуациях видишь истинное лицо человека.

С другой стороны у меня и у Макса сложились отличные отношения с Хельмутом Марко. Он чертовски прямолинеен, но в этом мы с ним схожи. Порой бывает тяжело, и мы высказываем друг другу всю правду, но так и должно быть.

Макс определенно проведет в Red Bull еще два года. Затем надо будет посмотреть, как команда справится с переходом на новый технический регламент с 2022 года. Но пока все выглядит многообещающе, к тому же у нас есть достаточно времени, чтобы подумать».