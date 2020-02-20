Сравнение: найдите разницу между новыми Racing Point RP20 и Mercedes W11
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Как много общего у Mercedes W11 и Racing Point RP20? Мы сравнили вид двух машин на первых тестах в Барселоне.
Наведите курсор на вертикальную линию и сместите ее по горизонтали. Слева изображена Racing Point RP20, а справа Mercedes W10.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Команды
|Mercedes В Магазин , Racing Point
Сравнение: найдите разницу между новыми Racing Point RP20 и Mercedes W11
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