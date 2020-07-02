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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

«Спросил разрешения у соседей». Квят о занятиях гитарой на карантине

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«Спросил разрешения у соседей». Квят о занятиях гитарой на карантине
Автор:
2 июл. 2020 г., 16:18

Российский пилот Формулы 1 рассказал о том, как проводил время во время вынужденного отпуска

После отмены гонки в Мельбурне Даниил Квят провел три месяца у себя дома в Монако.

Отвечая по ходу пресс-конференции перед стартом сезона на вопрос о том, научился ли он за это время чему-то новому, россиянин сказал: «Не особенно, но у меня было больше времени для занятий на гитаре. У меня есть и электрическая и акустическая, это мое хобби. Так что я мог посвятить этому занятию больше времени. Особенно когда карантин был особенно жестким и дома пришлось сидеть несколько дней подряд, я играл очень много.

Я спросил разрешения у соседей: «Слушайте, у меня дома электрогитара. Если я начну вас беспокоить, скажите об этом, пожалуйста». Они ответили, что все нормально. Но я никогда не играл позже десяти-одиннадцати вечера. Так что все было в порядке.

Когда ограничения стали уже не такими жесткими, я смог заняться боксом, потому что я большой фанат этого спорта тоже. Я смог добиться в нем определенного прогресса.

Научился ли я чему-то новому? Нет, на самом деле лет. Порой просто смотрел на стены, когда день напролет приходилось сидеть дома».

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Такой же вопрос задали и напарнику россиянина по AlphaTauri Пьеру Гасли.

«Я подтянул свой итальянский, – сказал тот. – Плюс, попрактиковался перед экзаменом на получение прав для управления яхтой. Занимался спортом, прибавил в теннисе. Но в основном проводил время с семьей. Обычно в это время года у нас не так много свободного времени, но теперь оно появилось – и должен сказать, мне понравилось».

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Автор Олег Карпов

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