«Спросил разрешения у соседей». Квят о занятиях гитарой на карантине
Российский пилот Формулы 1 рассказал о том, как проводил время во время вынужденного отпуска
После отмены гонки в Мельбурне Даниил Квят провел три месяца у себя дома в Монако.
Отвечая по ходу пресс-конференции перед стартом сезона на вопрос о том, научился ли он за это время чему-то новому, россиянин сказал: «Не особенно, но у меня было больше времени для занятий на гитаре. У меня есть и электрическая и акустическая, это мое хобби. Так что я мог посвятить этому занятию больше времени. Особенно когда карантин был особенно жестким и дома пришлось сидеть несколько дней подряд, я играл очень много.
Я спросил разрешения у соседей: «Слушайте, у меня дома электрогитара. Если я начну вас беспокоить, скажите об этом, пожалуйста». Они ответили, что все нормально. Но я никогда не играл позже десяти-одиннадцати вечера. Так что все было в порядке.
Когда ограничения стали уже не такими жесткими, я смог заняться боксом, потому что я большой фанат этого спорта тоже. Я смог добиться в нем определенного прогресса.
Научился ли я чему-то новому? Нет, на самом деле лет. Порой просто смотрел на стены, когда день напролет приходилось сидеть дома».
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Такой же вопрос задали и напарнику россиянина по AlphaTauri Пьеру Гасли.
«Я подтянул свой итальянский, – сказал тот. – Плюс, попрактиковался перед экзаменом на получение прав для управления яхтой. Занимался спортом, прибавил в теннисе. Но в основном проводил время с семьей. Обычно в это время года у нас не так много свободного времени, но теперь оно появилось – и должен сказать, мне понравилось».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Четверг
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин , Пьер Гасли
|Автор
|Олег Карпов