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«Спросил, почему мы так поздно». Бинотто вспомнил первую встречу с Шумахером

Уволенный глава Ferrari поделился весьма любопытной историей из своего богатого прошлого

Алтай Гек
Автор:
, редактор, Турция
«Спросил, почему мы так поздно». Бинотто вспомнил первую встречу с Шумахером
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Завоевав два чемпионских титула в составе Benetton, в конце 1995 года Михаэль Шумахер покинул команду, чтобы присоединиться к Ferrari.

В том же году свою трудовую карьеру в Маранелло начал молодой инженер по имени Маттиа Бинотто. Вышло так, что его сразу назначили в бригаду к немецкому гонщику, после чего они проработали вместе следующие 11 сезонов, которые стали поистине триумфальными для Михаэля и Скудерии. 

Этой зимой Бинотто был уволен с должности главы Скудерии. Под его руководством знаменитая команда продемонстрировала несомненный прогресс, но большие боссы не простили итальянцу поражения от Red Bull по итогам сезона-2022. 

Будучи недавно гостем благотворительного мероприятия в Парме, Маттиа вспомнил Михаэля и выделил те качества, которые отличали великого пилота от своих соперников. 

«Он был выдающимся гонщиком, который очень многое дал нам, – признался Бинотто. – Михаэль пришел к нам уже успешным спортсменом и состоявшимся победителем. Но прежде всего я бы отметил его человеческие качества: благородство, харизму и способности лидера. 

Я до сих пор стараюсь поддерживать именно такого подхода в своей профессиональной карьере. Будучи главой Ferrari, я часто вспоминал ту культуру работы, которая сформировалась у нас во времена Михаэля.  

В те годы у нас кроме гонок было много тестов, мы работали на трассах по 210 дней в году. Я проводил с Михаэлем больше времени, чем со своей семьей. Мне нравится повторять, что ты не работаешь в Ferrari – ты с ней живешь».

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Фото: Эрик Юниус

Бинотто отдельно рассказал историю своего знакомства с Шумахером.

«Это был ноябрь 1995-го, я только-только закончил университет, – вспомнил Маттиа. – А он стал чемпионом в Benetton и перешел в Ferrari. На первых тестах Михаэль был в полностью белом комбинезоне без рекламных логотипов, так как формально он еще не присоединился к команде.

До того он провел всего один пробный день во Фьорано, после чего мы отправились на полноценные тесты в Эшторил. Заезды должны были стартовать в 9 утра, мы собирались заняться улучшением машины.   

Нашими пилотами до того были [Жан] Алези и [Герхард] Бергер, они очень мне нравились. Зная обоих, я был уверен, что они появились бы в гараже в 8:50, чтобы переодеться в комбинезон, надеть шлем и сесть за руль. После этого нужно было выехать на трассу, проверить все системы, вернуться на брифинг с инженерами и затем начать выполнение программы. 

Мы приехали на трассу в 8:30 и увидели Михаэля. Он сидел на ступеньках нашего моторхоума и указывал на свои часы. 

Он поинтересовался, почему мы появились так поздно. По его словам, нужно было приехать к восьми, чтобы заранее все проговорить, проверить – и затем с самого первого выезда на трассу сразу погрузиться в работу».

В составе Ferrari Михаэль Шумахер выиграл 72 Гран При и завоевал пять титулов чемпиона мира. 

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