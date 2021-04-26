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Формула 1 / Новость

Спринты должны официально появиться в Ф1 на этой неделе

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Формальное голосование завершится не позже среды

Спринты должны официально появиться в Ф1 на этой неделе

Сегодня состоится официальное голосование за появление спринтерских гонок в Формуле 1. Все участники получат 48 часов на подачу своего голоса, а официальное решение ожидается уже на этой неделе.

Предположительно, на Гран При Великобритании, Италии и Бразилии будут проведены субботние спринтерские гонки, исход которых определит стартовый порядок в основных воскресных гонках. Чтобы это предложение было принято, за него должно быть подано не менее 28 голосов на Комиссии Ф1 из 30 возможных. По 10 голосов принадлежат Ф1 и FIA, еще по одному голосу есть у каждой из 10 команд.

При этом, стороны ранее уже обговорили все условия и голосование должно стать формальностью. По условиям, каждая команда получит дополнительные 500 тыс. долларов под потолком бюджета, чтобы покрыть связанные со спринтами расходы. В случае повреждения машин во время спринта, эта сумма будет увеличена.

Три призера субботних гонок получат очки: 3 за первое, 2 за второе и 1 за третье. Стартовый порядок самой спринтерской гонки определится в ходе пятничной квалификации. 

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Red Bull попыталась «увести» у Mercedes еще несколько мотористов. Ответ был жестким
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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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