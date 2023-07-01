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«Спринт все равно ничего не значит». Слабая квалификация не огорчила Хэма

Гонщик Mercedes будет стартовать в коротком субботнем заезде только 18-м, однако не увидет в этом серьезного негатива

Александр Кабановский
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Судьи не засчитали Льюису Хэмилтону быструю попытку в первом сегменте квалификации спринта Гран При Австрии – а провести еще одну пилот не смог, попав в трафик. В результате победителю двух гонок на «Ред Булл Ринге» предстоит стартовать только 18-м. 

Несмотря на это, Льюис был настроен весьма позитивно. Он объяснил: «Просто все случилось невовремя. Впрочем, спринт ведь в любом случае почти ничего не значит. 

Так что сегодня я буду просто получать удовольствие, прорываясь из задних рядов. Что есть – то есть. Я не слишком переживаю из-за всего этого. Конечно, хочется избежать таких вещей – но не в этот раз.

Говорить тут не о чем, надо просто сконцентрироваться на своей работе. Мы могли быть [на решетке] куда выше, ну а так будем развлекаться».

Другой пилот Mercedes Джордж Расселл из-за технических проблем начнет спринт с 15-го места. 

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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