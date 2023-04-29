Спринт Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Квалификация спринта – это спор за стартовые позиции, пусть и в ускоренном формате. Так что мы включили эту сессию в традиционный список квалификационных дуэлей внутри каждой команды
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
3-2
|
Серхио Перес
|1
|Бахрейн
|2 (+0,138 в Q3)
|15 (+21,318 в Q2)
|Саудовская Аравия
|1
|1
|Австралия
|20 (без времени в Q1)
|2
|Азербайджан
|3 (+0,103 в Q3)
|3 (+0,143 в Q3)
|Азербайджан (спринт)
|2
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
4-1
|
Карлос Сайнс
|3
|Бахрейн
|4 (+0,154 в Q3)
|2
|Саудовская Аравия
|5 (+0,511 в Q3)
|7 (+0,129 в Q3)
|Австралия
|5
|1
|Азербайджан
|4 (+0,811 в Q3)
|1
|Азербайджан (спринт)
|5 (+0,555 в Q3)
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
1-4
|
Джордж Расселл
|7 (+0,044 в Q3)
|Бахрейн
|6
|8 (+0,366 в Q3)
|Саудовская Аравия
|4
|3 (+0,177 в Q3)
|Австралия
|2
|5
|Азербайджан
|11 (+0,004 в Q2)
|6 (+0,250 в Q3)
|Азербайджан (спринт)
|4
Alpine
|
Пьер Гасли
|
1-4
|
Эстебан Окон
|20 (+0,673 в Q1)
|Бахрейн
|9
|10 (+0,279 в Q3)
|Саудовская Аравия
|7
|9
|Австралия
|11 (+0,194 в Q2)
|19 (+2,231 в Q1)
|Азербайджан
|12
|19 (+2,518 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|13
McLaren
|
|
1-4
|
Ландо Норрис
|18 (+0,449 в Q1)
|Бахрейн
|11
|9
|Саудовская Аравия
|19 (+0,741 в Q1)
|16 (+0,274 в Q1)
|Австралия
|13
|10 (+0,330 в Q3)
|Азербайджан
|7
|11 (+0,032 в Q2)
|Азербайджан (спринт)
|10
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
2-3
|
Чжоу Гуаньюй
|12
|Бахрейн
|13 (+0,030 в Q2)
|14 (+0,207 в Q2)
|Саудовская Аравия
|12
|19 (+0,174 в Q3)
|Австралия
|17
|14
|Азербайджан
|16 (+0,060 в Q1)
|17 (+0,175 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|16
Aston Martin
|
Фернандо Алонсо
|
5-0
|
Лэнс Стролл
|5
|Бахрейн
|8 (+0,500 в Q3)
|3
|Саудовская Аравия
|6 (+0,215 в Q3)
|4
|Австралия
|6 (+0,169 в Q3)
|6
|Азербайджан
|9 (+0,358 в Q3)
|8
|Азербайджан (спринт)
|9 (+0,053 в Q3)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
0-5
|
Нико Хюлькенберг
|17 (+0,688 в Q1)
|Бахрейн
|10
|13 (+0,066 в Q2)
|Саудовская Аравия
|11
|14 (+0,717 в Q2)
|Австралия
|10
|18 (+0,662 в Q1)
|Азербайджан
|17
|14 (+0,526 в Q2)
|Азербайджан (спринт)
|12
AlphaTauri
|
Ник де Врис
|
0-5
|
|19 (+0,721 в Q1)
|Бахрейн
|14
|18 (+0,305 в Q1)
|Саудовская Аравия
|16
|15 (+0,236 в Q2)
|Австралия
|12
|20
|Азербайджан
|8 (+13,048 в Q1)
|20 (+2,744 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|18
Williams
|
Александр Элбон
|
5-0
|
Логан Сарджент
|15
|Бахрейн
|16 (+0,191 в Q1)
|17
|Саудовская Аравия
|20 (без времени в Q1)
|8
|Австралия
|18 (+0,595 в Q1)
|13
|Азербайджан
|15 (+0,577 в Q2)
|7
|Азербайджан (спринт)
|15 (без времени в Q2)
* жирным выделен лучший результат каждого гонщика
** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
Стартовая решетка Гран При Азербайджана
Стартовая решетка Гран При Азербайджана Стартовая решетка Гран При Азербайджана
Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана
Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана
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