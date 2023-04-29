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Спринт Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Квалификация спринта – это спор за стартовые позиции, пусть и в ускоренном формате. Так что мы включили эту сессию в традиционный список квалификационных дуэлей внутри каждой команды

Спринт Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
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Red Bull Red Bull RB19

 Макс Ферстаппен

 

3-2

 Серхио Перес
1 Bahrain Бахрейн 2 (+0,138 в Q3)
15 (+21,318 в Q2) Saudi Arabia Саудовская Аравия 1
1 Australia Австралия 20 (без времени в Q1) 
2 Azerbaijan Азербайджан 3 (+0,103 в Q3)
3 (+0,143 в Q3) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 2

 

Ferrari Ferrari SF-23

 Шарль Леклер

 

4-1

 Карлос Сайнс
3 Bahrain Бахрейн 4 (+0,154 в Q3)
2 Saudi Arabia Саудовская Аравия 5 (+0,511 в Q3)
7 (+0,129 в Q3) Australia Австралия 5
1 Azerbaijan Азербайджан 4 (+0,811 в Q3)
1 Azerbaijan Азербайджан (спринт) 5 (+0,555 в Q3)

 

Mercedes Mercedes W14

 Льюис Хэмилтон

 

1-4

 Джордж Расселл
7 (+0,044 в Q3) Bahrain Бахрейн 6
8 (+0,366 в Q3) Saudi Arabia Саудовская Аравия 4
3 (+0,177 в Q3) Australia Австралия 2
5 Azerbaijan Азербайджан 11 (+0,004 в Q2)
6 (+0,250 в Q3) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 4

 

Alpine Alpine A522 Alpine A523

 Пьер Гасли

 

1-4

 Эстебан Окон
20 (+0,673 в Q1) Bahrain Бахрейн 9
10 (+0,279 в Q3) Saudi Arabia Саудовская Аравия 7
9 Australia Австралия 11 (+0,194 в Q2)
19 (+2,231 в Q1) Azerbaijan Азербайджан 12
19 (+2,518 в Q1) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 13
 

McLaren McLaren MCL60


 Оскар Пиастри

 

1-4

 Ландо Норрис
18 (+0,449 в Q1) Bahrain Бахрейн 11
9 Saudi Arabia Саудовская Аравия 19 (+0,741 в Q1)
16 (+0,274 в Q1) Australia Австралия 13
10 (+0,330 в Q3) Azerbaijan Азербайджан 7
11 (+0,032 в Q2) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 10

 

Alfa Romeo Alfa Romeo C43

 Валттери Боттас

 

2-3

China Чжоу Гуаньюй
12 Bahrain Бахрейн 13 (+0,030 в Q2)
14 (+0,207 в Q2) Saudi Arabia Саудовская Аравия 12
19 (+0,174 в Q3) Australia Австралия 17
14 Azerbaijan Азербайджан 16 (+0,060 в Q1)
17 (+0,175 в Q1) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 16

 

Aston Martin Aston Martin AMR23

 Фернандо Алонсо

 

5-0

 Лэнс Стролл
5 Bahrain Бахрейн 8 (+0,500 в Q3)
3 Saudi Arabia Саудовская Аравия 6 (+0,215 в Q3)
4 Australia Австралия 6 (+0,169 в Q3)
6 Azerbaijan Азербайджан 9 (+0,358 в Q3)
8 Azerbaijan Азербайджан (спринт) 9 (+0,053 в Q3)

 

Haas Haas VF-23

Denmark Кевин Магнуссен

 

0-5

 Нико Хюлькенберг
17 (+0,688 в Q1) Bahrain Бахрейн 10
13 (+0,066 в Q2) Saudi Arabia Саудовская Аравия 11
14 (+0,717 в Q2) Australia Австралия 10
18 (+0,662 в Q1) Azerbaijan Азербайджан 17
14 (+0,526 в Q2) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 12
 

AlphaTauri AlphaTauri AT04

 Ник де Врис

 

0-5


Japan Юки Цунода
19 (+0,721 в Q1) Bahrain Бахрейн 14
18 (+0,305 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 16
15 (+0,236 в Q2) Australia Австралия 12
20 Azerbaijan Азербайджан (+13,048 в Q1)
20 (+2,744 в Q1) Azerbaijan Азербайджан (спринт) 18

 

Williams Williams FW45

Thailand Александр Элбон

 

5-0

United States Логан Сарджент
15 Bahrain Бахрейн 16 (+0,191 в Q1)
17 Saudi Arabia Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1)
8 Australia Австралия 18 (+0,595 в Q1)
13 Azerbaijan Азербайджан 15 (+0,577 в Q2)
7 Azerbaijan Азербайджан (спринт) 15 (без времени в Q2)
 

* жирным выделен лучший результат каждого гонщика
** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются

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Гонщики Red Bull нацелились обогнать Леклера в спринте
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