Справится ли Воулз в Williams и как без него будет работать Mercedes? Вольф ответил
Британец был правой рукой руководителя команды и соавтором ее успехов. Теперь, когда он возглавил Williams, в Брэкли неизбежны перемены. Или нет?
Этой зимой поклонники Ф1 смогли увидеть довольно редкое явление – многочисленные переходы среди руководителей команд. Обычно подобная активность затрагивает гонщиков, но пелотон-2023 стал известен уже давно, зато в декабре сразу четверо боссов по разным причинам оставили свои посты.
Из появившихся вакансий до недавнего времени были заняты лишь две. McLaren сразу объявила, что ушедшего в Audi Андреаса Зайдля заменит Андреа Стелла, а Ferrari взяла на место уволенного Маттиа Бинотто Фредерика Вассера.
В конце прошлой недели со своим новым руководителем определились и в Williams. Удивив экспертов, а Гроу решили пригласить главу тактического штаба Mercedes Джеймса Воулза. Он приступит к работе уже 20 февраля.
Глава Mercedes Тото Вольф не стал скрывать, что для его команды это чувствительная потеря.
«Джеймс был очень ценным сотрудником, – объяснил австриец репортерам. – Они с Брэдли [Лордом, главой отдела коммуникации] фактически были двумя моими правыми руками.
В последние годы Джеймс занимался далеко не только вопросами тактики. Его зона ответственности включала контракты основных и запасных гонщиков, организацию работы на симуляторе, мы вдвоем принимали политические решения. В каком-то смысле мы выступали спарринг-партнерами, что позволяло находить верную позицию по важным вопросам».
По сути, Воулз выполнял часть тех функций, за которые обычно отвечает глава команды. Именно поэтому переход в Williams не станет для 43-летнего британца таким уж серьезным шагом – он уже знает и умеет почти все, что может потребоваться на новом месте.
«Джеймс заслужил это приглашение, – уверен Вольф. – Получить повышение в рамках нашей организации он смог бы только в том случае, если бы я ушел с поста босса. Но я чувствую, что пока готов продолжать работу».
Тото продолжил: «Кажется, что очень просто выстроить в команде успешную структуру управления. Но в Ф1 это не работает. Ты должен постоянно изобретать все заново и поддерживать работоспособность. Именно этим занимались мы с Джеймсом, постоянно обсуждая наше дальнейшее развитие.
Тактические вопросы были его основной задачей, но он нес и другую ответственность. В том числе выполнял часть функций руководителя».
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Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
«Мы готовились уже давно»
По словам австрийца, в Mercedes не планируют в ближайшее время назначать кого-то на освободившуюся после ухода Воулза должность. Более того, в команде допускали возможность его ухода и заранее готовили варианты на этот случай.
«Джеймс не работал на командном мостике с прошлого июля, – рассказал Вольф. – Он не принимал активного участия в выборе решений по ходу сессий, при этом находился внутри гаража со мной и Брэдли, наблюдая за всем происходящим. Именно так действовал я сам какое-то время назад.
В результате [после ухода Воулза] у нас просто не возникнет необходимости заполнять какие-то позиции с точки зрения тактики. Мы уже давно рассуждаем о том, кто мог бы занять его место. Но для нас важнее всего продолжать работу в том же ключе, как это делал Джеймс – неважно, работает он сам в Mercedes или уже нет.
Джеймс выстроил отлично функционирующую структуру. У нас работают отличные специалисты по тактике, как минимум девять человек. Некоторые из них имеют солидный опыт. Да, они не на переднем плане, но отлично встроены в общую организацию. Они по сути работали самостоятельно последние шесть месяцев, Джеймс лишь осуществлял общий контроль».
Вольф заверил, что соперникам не стоит рассчитывать на ослабление команды в сезоне-2023: «Я уверен, что наша структура эффективна, так что не стоит ожидать ослабления в вопросах тактики. Джеймс в определенных ситуациях брал управление командой на себя, а я тогда становился своего рода надзорным органом.
Так что с личной и профессиональной точки зрения для меня это серьезная потеря, но все шло к этому. Он уже перерос роль главы тактического отдела и заслужил следующий шаг. Другим сотрудникам это тоже откроет возможности для роста. В нашей команде хорошо выстроен этот процесс».
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