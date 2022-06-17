«Справедливо ли это? Нет». Штайнер осудил директиву FIA

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После директивы о контроле за клиренсом ради снижения вертикальной раскачки машин Формула 1 разделилась на два лагеря: одни поддержали такую меру, так как она уменьшит физическую нагрузку на гонщиков, другие же назвали переписывание правил по ходу чемпионата несправедливой мерой.

Глава команды Haas F1 Гюнтер Штайнер объяснил, что ему ближе вторая позиция.

«Надо понять, что мы получили, – сказал тиролец в преддверии монреальского этапа. – Некоторые машины трясет очень сильно, а увеличение клиренса является решением. Но из-за этого упадет скорость – хочет-ли кто-то, чтобы мы стали медленнее?

Не помню уж, когда это было, но как-то раз по ходу сезона поменяли шины или что-то столь же фундаментальное. Такие вещи могут моментально и очень сильно изменить расстановку сил.

Справедливо ли это? Нет. Они провели изменения, упирая на безопасность. Да, безопасность связана с этим, но тогда можно избрать вот какой подход: если все слишком опасно, просто увеличивайте дорожный просвет.

Мне кажется, что нужно найти ту границу, с которой начинается опасность, причем сделать это, не переписывая правил. Сказать, что если ты нарушаешь лимит… Впрочем, даже не знаю, какое наказание тут можно дать.

Пока я не готов комментировать, мне надо внимательно разобраться. Давайте посмотрим, что принесут несколько следующих дней».

Команда Haas не заработала ни одного очка в четырех последних Гран При и сейчас идет восьмой в Кубке конструкторов, имея равное количество очков с Aston Martin.