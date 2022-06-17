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Формула 1 / Гран При Канады Новость

«Справедливо ли это? Нет». Штайнер осудил директиву FIA

Глава Haas принял сторону тех, кто не одобрил меры по борьбе с «козлением» машин

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
«Справедливо ли это? Нет». Штайнер осудил директиву FIA
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После директивы о контроле за клиренсом ради снижения вертикальной раскачки машин Формула 1 разделилась на два лагеря: одни поддержали такую меру, так как она уменьшит физическую нагрузку на гонщиков, другие же назвали переписывание правил по ходу чемпионата несправедливой мерой.

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«Надо понять, что мы получили, – сказал тиролец в преддверии монреальского этапа. – Некоторые машины трясет очень сильно, а увеличение клиренса является решением. Но из-за этого упадет скорость – хочет-ли кто-то, чтобы мы стали медленнее?

Не помню уж, когда это было, но как-то раз по ходу сезона поменяли шины или что-то столь же фундаментальное. Такие вещи могут моментально и очень сильно изменить расстановку сил. 

Справедливо ли это? Нет. Они провели изменения, упирая на безопасность. Да, безопасность связана с этим, но тогда можно избрать вот какой подход: если все слишком опасно, просто увеличивайте дорожный просвет.  

Мне кажется, что нужно найти ту границу, с которой начинается опасность, причем сделать это, не переписывая правил. Сказать, что если ты нарушаешь лимит… Впрочем, даже не знаю, какое наказание тут можно дать. 

Пока я не готов комментировать, мне надо внимательно разобраться. Давайте посмотрим, что принесут несколько следующих дней».

Команда Haas не заработала ни одного очка в четырех последних Гран При и сейчас идет восьмой в Кубке конструкторов, имея равное количество очков с Aston Martin.

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