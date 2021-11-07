Спор о «тупом идиоте». Ферстаппен и Red Bull зря злятся на Цуноду

Действия Юки Цуноды в третьем сегменте квалификации Гран При Мексики активно обсуждались и в паддоке, и в прессе. Автором самого яркого высказывания при этом стал Макс Ферстаппен, сказавший по адресу японца: «Невероятно. Ну что за тупой идиот!»

С одной стороны, лидера чемпионата мира вполне можно извинить – процитированную реплику голландец произнес в момент, когда был вынужден поднять ногу с педали газа на быстром круге и потерял тем самым последний шанс отобрать поул у пилотов Mercedes (при этом не имея полной информации о происходящем). С другой стороны, действия пилота AlphaTauri были продиктованы целью не создавать помех гонщикам Red Bull. Пусть и получилось это у Цуноды не слишком хорошо.

Напомним, что из-за замены силовой установки японец в любом случае должен был стартовать из последних рядов стартового поля – и в третьем сегменте выехал на трассу исключительно с целью обеспечить слип-стрим своему напарнику. Выполнив свою задачау и пропустив Гасли вперед в самом начале круга, пилот возвращался в боксы, пытаясь при этом не помешать соперникам, находившимся на быстром круге.

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При этом Цуноде пришлось как замедляться, так и ускоряться – напомним, в Формуле 1 действует правило, в соответствии с которым гонщики не могут слишком сильно сбрасывать темп на круге возвращения в боксы. В итоге пилот AlphaTauri оказался в неудачном месте в неудачное время. На подходе к «змейке» в середине круга (где не так-то просто уступить дорогу сопернику) – и в момент, когда его нагоняла пара пилотов Red Bull.

Чтобы не создать помех Серхио Пересу, отрыв от которого к этому моменту сократился до 4-х секунд, японец решил ускориться – но сообразил, что от этого будет не слишком много толку. И принял в целом логичное решение – оттормозившись перед 10-м поворотом, поехал по прямой и выкатился в асфальтовую зону безопасности.

Мексиканец тоже выехал за пределы трассы – а Ферстаппен поднял ногу с педали газа, так как ожидал появления желтых флагов (которые судьи в итоге вывешивать не стали). Гоночный инженер японца Маттиа Спини быстро понял, что произошло.

Спини: «Перес позади тебя. И Ферстаппен в трех секундах. О, *****!»

Цунода: «Я его пропускал… Я ничего плохого не сделал»

Спини: «Я понял, ты оставил ему место. Больше ты ничего не мог сделать. Я понял».

Ферстаппен (после завершения круга): «Да твою ж мать, что там впереди случилось?»

Джанпьеро Ламбьязе (инженер Ферстаппена): «Я не уверен… Цунода вроде бы вылетел – и Чеко пришлось сброситься».

Ферстаппен: «Невероятно. Что за тупой идиот!».

Перес: «Да что ж за *****!»

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Позже Ферстаппен объяснил свою эмоциональность: «Ты едешь слишком быстро, чтобы разобраться в происходящем. Я просто увидел клубы пыли – и подумал, что кто-то разбил машину и что будут желтые флаги. А у меня уже были с этим проблемы [в 2019 году голландец недостаточно сильно сбросил ход после аварии Валттери Боттаса в квалификации – и лишился поула, получив штраф в виде потери 3-х позиций на стартовой решетке]. Так что, я слегка сбросил ход. Флагов так и не появилось, я продолжил атаковать – но двух с половиной десятых уже было не вернуть».

Чуть позже свой вклад в дискуссию сделал руководитель Red Bull Кристиан Хорнер: «Думаю, нас просто, что называется, отцунодили… Оба наших гонщика были быстры: Макс уже выигрывал две с половиной десятых, а Серхио – почти две. Я не понимаю, почему Цунода просто катился по трассе в тот момент. Это очень огорчает, так как помешало обоим нашим парням и здорово разозлило их обоих».

Руководитель AlphaTauri Франц Тост не согласился с Хорнером: «Я совершенно не понимаю, почему Перес тоже выехал за пределы трассы. Юки сместился на внешнюю сторону, как все пилоты обычно делают в квалификации, оставляя пространство накатывающим сзади. Он все сделал четко – и я не понимаю, в чем его можно винить.

Мы сообщили ему по радио, что сзади приближаются машины Red Bull, и он уехал с трассы, чтобы не создавать им помех. Это не было результатом ошибки, он сделал это сознательно».

Многие эксперты также встали на защиту японского пилота. В частности, обозреватель Motorsport.com Адам Купер написал: «Перес предположил, что причиной его ошибки мог стать грязный воздух за автомобилем Цуноды. Но Цунода ехал весьма медленно – и так ли сильно он "портил" воздух? Или скорее Переса просто отвлекли клубы пыли, поднятые машиной Юки? Перес боролся за поул в домашней гонке – плюс ему пришлось выжимать из машины максимум в условиях, когда после отличного темпа в тренировке болид вдруг оказался не так хорош в квалификации. Это был напряженный момент, когда не так уж сложно допустить ошибку».

Купер также отметил, что Red Bull не предупредил Переса о находящейся перед ним на трассе и движущейся медленно машине Цуноды – таким образом, клубы пыли в 10-м повороте стали для мексиканца вдвойне неожиданными. И он – как и Ферстаппен – принял их за результаты чьего-то вылета с трассы.

«Будь разрыв между Цунодой и Пересом на пару секунд больше или меньше, машины спокойно разъехались бы на прямой и не было бы никаких проблем, – резюмирует Купер. – Так что, речь идет о банальном неудачном стечении обстоятельств. И не стоит забывать, что судьи даже не стали рассматривать эту ситуацию – настолько все было очевидно».