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Формула 1 Новости

Спор о бюджетах может нарушить планы на проведение спринтов

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Глава McLaren Зак Браун считает, что из-за тупиковой ситуации с лимитом расходов Ф1 может и вовсе отказаться от идеи спринтов

Спор о бюджетах может нарушить планы на проведение спринтов

Ожидается, что в 2022 году Ф1 удастся провести шесть спринтерских гонок. Однако командам еще предстоит согласовать финансирование уик-эндов такого формата с владельцами коммерческих прав чемпионата.

Как стало известно, за каждый спринт в 2021 году командам выплачивали дополнительные 100 тысяч долларов. Также коллективы получили еще $450 тысяч за три спринтерских уик-энда и еще $100 тысяч на машину – чтобы покрыть ущерб от аварии в квалификационном спринте.

Исходя из доступной информации, в нынешнем году Ф1 не хочет выплачивать какие-либо дополнительные суммы на возможные инциденты. Вместо этого первоначальным предложением было заплатить командам по $500 тысяч долларов за первые пять спринтерских уик-эндов и также добавить сверху еще $150 тысяч. Соответственно, коллективы могли получить дополнительные 2,65 млн. долларов за шесть гонок в 2022 году.

Этим предложением были недовольны крупные команды, потому как они боятся достигнуть предела лимита бюджетов. Значит, им может быть проблематично вместить дополнительные затраты на спринтерские гонки в «потолок» расходов, поскольку тогда это заставит эти коллективы искать компромисс между тратами на улучшение автомобиля и расходами на спринты. По словам главы McLaren Зака Брауна, одна из команд даже предлагала увеличить лимит бюджетов на 5 млн. долларов вместо внедрения последнего предложения Ф1.

Тем не менее более маленькие коллективы считают, что призывы к увеличению предела затрат являются просто прикрытием для больших команд, которые благодаря этому хотят потратить больше денег на свои машины.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Неспособность найти золотую середину – большая проблема для Ф1, поскольку до начала сезона осталось всего лишь два месяца. Чтобы в нынешнем году внести поправки в правила, от членов комиссии Ф1 нужно, чтобы проголосовало «подавляющее большинство»: 28 из 30 представителей. Практически гарантированно можно получить по 10 голосов от FIA и Ф1, в то время как найти одобрение хотя бы восьми из десяти команд не так уж просто. Mercedes, Red Bull и Ferrari больше всех обеспокоены ситуацией – а значит, они могут в том числе заставить клиентские команды поддержать свою позицию.

Глава McLaren Браун переживает, что вся эта ситуация может вообще лишить Ф1 спринтов. «Мы можем и не выйти из этого тупика, и это было бы прискорбно, – сказал Браун. – У нас у всех одна и та же трудность: все рискуют потратить больше денег на аварии, и подобное решение финансовых трудностей по вписыванию дополнительных расходов в лимит – часть спорта.

Одна команда хотела повысить лимит бюджетов на 5 млн. долларов: это предложение было довольно нелепым, без каких-либо рациональных аргументов. И когда вы оспариваете эти факты, то вам говорят, что нужно предвидеть вещи на всякие случаи. И ты им отвечаешь, что это просто ерунда».

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