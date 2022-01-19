Спор о бюджетах может нарушить планы на проведение спринтов

Ожидается, что в 2022 году Ф1 удастся провести шесть спринтерских гонок. Однако командам еще предстоит согласовать финансирование уик-эндов такого формата с владельцами коммерческих прав чемпионата.

Как стало известно, за каждый спринт в 2021 году командам выплачивали дополнительные 100 тысяч долларов. Также коллективы получили еще $450 тысяч за три спринтерских уик-энда и еще $100 тысяч на машину – чтобы покрыть ущерб от аварии в квалификационном спринте.

Исходя из доступной информации, в нынешнем году Ф1 не хочет выплачивать какие-либо дополнительные суммы на возможные инциденты. Вместо этого первоначальным предложением было заплатить командам по $500 тысяч долларов за первые пять спринтерских уик-эндов и также добавить сверху еще $150 тысяч. Соответственно, коллективы могли получить дополнительные 2,65 млн. долларов за шесть гонок в 2022 году.

Этим предложением были недовольны крупные команды, потому как они боятся достигнуть предела лимита бюджетов. Значит, им может быть проблематично вместить дополнительные затраты на спринтерские гонки в «потолок» расходов, поскольку тогда это заставит эти коллективы искать компромисс между тратами на улучшение автомобиля и расходами на спринты. По словам главы McLaren Зака Брауна, одна из команд даже предлагала увеличить лимит бюджетов на 5 млн. долларов вместо внедрения последнего предложения Ф1.

Тем не менее более маленькие коллективы считают, что призывы к увеличению предела затрат являются просто прикрытием для больших команд, которые благодаря этому хотят потратить больше денег на свои машины.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Пьер Гасли, AlphaTauri AT02 Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Неспособность найти золотую середину – большая проблема для Ф1, поскольку до начала сезона осталось всего лишь два месяца. Чтобы в нынешнем году внести поправки в правила, от членов комиссии Ф1 нужно, чтобы проголосовало «подавляющее большинство»: 28 из 30 представителей. Практически гарантированно можно получить по 10 голосов от FIA и Ф1, в то время как найти одобрение хотя бы восьми из десяти команд не так уж просто. Mercedes, Red Bull и Ferrari больше всех обеспокоены ситуацией – а значит, они могут в том числе заставить клиентские команды поддержать свою позицию.

Глава McLaren Браун переживает, что вся эта ситуация может вообще лишить Ф1 спринтов. «Мы можем и не выйти из этого тупика, и это было бы прискорбно, – сказал Браун. – У нас у всех одна и та же трудность: все рискуют потратить больше денег на аварии, и подобное решение финансовых трудностей по вписыванию дополнительных расходов в лимит – часть спорта.

Одна команда хотела повысить лимит бюджетов на 5 млн. долларов: это предложение было довольно нелепым, без каких-либо рациональных аргументов. И когда вы оспариваете эти факты, то вам говорят, что нужно предвидеть вещи на всякие случаи. И ты им отвечаешь, что это просто ерунда».