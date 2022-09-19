Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / «Революция не нужна». Алези дал Ferrari совет, как стать сильнее Следующая / В Alpine задумали закрыть молодежную программу
Формула 1 Новости

Спонсора Ферстаппена заподозрили в отмывании денег через гонки

Менеджер пилота поспешил опровергнуть причастность самого Ферстаппена к каким-либо финансовым преступлениям, но расследование в отношении спонсора продолжается

Автор:
, Редактор
Спонсора Ферстаппена заподозрили в отмывании денег через гонки
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Макс Ферстаппен невольно оказался в центре скандала вокруг его многолетнего персонального спонсора. Речь идет о сети супермарктов Jumbo, а точнее о ее владельце и гендиректоре Фритце ван Еерте.

Последнего подозревают в отмывании денег. На прошлой неделе налоговая полиция провела обыск в доме 55-летнего бизнесмена.

Ван Еерт известен многочисленными благотворительными акциями и в том числе спонсированием автоспорта. Однако теперь налоговые органы подозревают, что именно таким образом бизнесмен и отмывал деньги.

Менеджер самого Ферстаппена Раймон Вермюлен заявил голландской прессе, что спонсорский контракт у его подопечного заключен не с ван Еертом, а непосредственно с Jumbo, а к самой этой компании у налоговиков претензий нет. Кроме того, он предложил дождаться результатов расследования.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
«Революция не нужна». Алези дал Ferrari совет, как стать сильнее
Предыдущая новость

«Революция не нужна». Алези дал Ferrari совет, как стать сильнее
Следующая новость

В Alpine задумали закрыть молодежную программу

В Alpine задумали закрыть молодежную программу
Больше от
Сергей Иванов
Монтедземоло дал совет, где искать замену для Бинотто
Формула 1

Монтедземоло дал совет, где искать замену для Бинотто

Куартараро умудрился попасть в две аварии в Арагоне Гран При Арагона
MotoGP

Куартараро умудрился попасть в две аварии в Арагоне

Расселл допустил, что Mercedes 2023 года будет без понтонов
Формула 1

Расселл допустил, что Mercedes 2023 года будет без понтонов

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Что мировые СМИ написали про Гран При Италии Гран При Италии
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Италии

Сколько побед Ферстаппен отдаст до конца года? Марко ответил
Формула 1

Сколько побед Ферстаппен отдаст до конца года? Марко ответил

Ферстаппен рассказал, какой совет дал де Врису перед стартом Гран При Италии
Формула 1

Ферстаппен рассказал, какой совет дал де Врису перед стартом

Самое важное:

Монтедземоло дал совет, где искать замену для Бинотто
Формула 1 Формула 1

Монтедземоло дал совет, где искать замену для Бинотто

Бывший глава Ferrari считает, что команде нужен руководитель не из мира Формулы 1

Расселл допустил, что Mercedes 2023 года будет без понтонов
Формула 1 Формула 1

Расселл допустил, что Mercedes 2023 года будет без понтонов

Пилот команды утверждает, что проблемы у его машины не связаны с конструкцией боковин

В Alpine задумали закрыть молодежную программу
Формула 1 Формула 1

В Alpine задумали закрыть молодежную программу

В гоночную Академию команды перестанут набирать новых пилотов

Спонсора Ферстаппена заподозрили в отмывании денег через гонки
Формула 1 Формула 1

Спонсора Ферстаппена заподозрили в отмывании денег через гонки

Менеджер пилота поспешил опровергнуть причастность самого Ферстаппена к каким-либо финансовым преступлениям, но расследование в отношении спонсора продолжается

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.