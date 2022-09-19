Спонсора Ферстаппена заподозрили в отмывании денег через гонки

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Макс Ферстаппен невольно оказался в центре скандала вокруг его многолетнего персонального спонсора. Речь идет о сети супермарктов Jumbo, а точнее о ее владельце и гендиректоре Фритце ван Еерте.

Последнего подозревают в отмывании денег. На прошлой неделе налоговая полиция провела обыск в доме 55-летнего бизнесмена.

Ван Еерт известен многочисленными благотворительными акциями и в том числе спонсированием автоспорта. Однако теперь налоговые органы подозревают, что именно таким образом бизнесмен и отмывал деньги.

Менеджер самого Ферстаппена Раймон Вермюлен заявил голландской прессе, что спонсорский контракт у его подопечного заключен не с ван Еертом, а непосредственно с Jumbo, а к самой этой компании у налоговиков претензий нет. Кроме того, он предложил дождаться результатов расследования.

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