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Формула 1 / Новость

Спонсор Mercedes займется производством санитайзера

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Спонсор Mercedes займется производством санитайзера
Автор:
, Главный редактор
24 мар. 2020 г., 14:40

Компания INEOS планирует запустить производство в течение 10 дней и бесплатно поставлять свою продукцию в британские больницы

Британский химический концерн INEOS, один из ключевых спонсоров команды Mercedes, объявил о планах в течение 10 дней запустить в двух европейских странах линии по производству санитайзера – дезинфицирующего геля, пользование которым является одним из важных элементов гигиены в условиях пандемии коронавируса.

Новые производственные линии заработают в Великобритании и Германии. Продукция будет как продаваться через аптеки, так и напрямую поставляться в школы и лечебные учреждения. Причем поставки средства в британские больницы будут бесплатными.

INEOS рассчитывает выпускать около миллиона бутылочек санитайзера в месяц и рассчитывает уменьшить дефицит средства, наблюдающийся в ряде стран Европы.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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