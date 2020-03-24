Спонсор Mercedes займется производством санитайзера

Британский химический концерн INEOS, один из ключевых спонсоров команды Mercedes, объявил о планах в течение 10 дней запустить в двух европейских странах линии по производству санитайзера – дезинфицирующего геля, пользование которым является одним из важных элементов гигиены в условиях пандемии коронавируса.

Новые производственные линии заработают в Великобритании и Германии. Продукция будет как продаваться через аптеки, так и напрямую поставляться в школы и лечебные учреждения. Причем поставки средства в британские больницы будут бесплатными.

INEOS рассчитывает выпускать около миллиона бутылочек санитайзера в месяц и рассчитывает уменьшить дефицит средства, наблюдающийся в ряде стран Европы.