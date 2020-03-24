Спонсор Mercedes займется производством санитайзера
Поделились
Комментарии
Компания INEOS планирует запустить производство в течение 10 дней и бесплатно поставлять свою продукцию в британские больницы
Британский химический концерн INEOS, один из ключевых спонсоров команды Mercedes, объявил о планах в течение 10 дней запустить в двух европейских странах линии по производству санитайзера – дезинфицирующего геля, пользование которым является одним из важных элементов гигиены в условиях пандемии коронавируса.
Новые производственные линии заработают в Великобритании и Германии. Продукция будет как продаваться через аптеки, так и напрямую поставляться в школы и лечебные учреждения. Причем поставки средства в британские больницы будут бесплатными.
INEOS рассчитывает выпускать около миллиона бутылочек санитайзера в месяц и рассчитывает уменьшить дефицит средства, наблюдающийся в ряде стран Европы.
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Спонсор Mercedes займется производством санитайзера
Поделились
Комментарии
База данных
22 окт. - 24 окт.
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Воскресенье, гонка
|
пн 1 дек.
пн 1 дек.
|
16:07
23:45
|
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- MotoGP
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
Слайд-шоу