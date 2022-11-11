Спонсор Mercedes разорился, команда убрала его наклейки
После новости о крахе криптобиржи FTX в команде объявили, что сотрудничество приостановлено, и спешно удалили логотипы с машин и комбинезонов
В пятницу банкротство FTX было подтверждено официально. Теперь компинию ждет расследование, уже начатое Комиссией по ценным бумагам и биржам США в связи с предполагаемым неправомерным использованием клиентских средств.
Впрочем, Формулу 1 вся эта история уже не затронет – команда Mercedes, которая в четверг прикатила свои машины на техническую инспекцию с логотипами FTX, спешно убрала их к утру пятницы по бразильскому времени.
«В качестве первого шага мы приостановили действие партнерского соглашения с FTX, – подтвердил Motorsport.com официальный представитель команды. – Это значит, что упоминаний о компании больше не будет на наших машинах и других носителях по ходу уик-энда. Мы будем следить за развитием ситуации».
Первоначальные данные говорят, что FTX оставила долгов на $8 млрд. Компания уже начала процедуру банкротства, а ее основатель и глава Сэм Бэнкман-Фрид покинул свой пост.
Стоит отметить, что в последнее время рекламу криптобирж можно увидеть на машинах едва ли не всех команд Ф1.
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