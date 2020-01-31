Спонсор Боттаса поверил в уход Mercedes из Формулы 1
По словам финского бизнесмена, немецкая компания уже два года собирается покинуть чемпионат.
Mercedes до сих пор не подтвердила своего выступления в Формуле 1 после сезона-2020, когда истечет нынешний Договор согласия. По некоторым слухам, производитель готов покинуть чемпионат в целях экономии средств. Сообщается, что команду может выкупить ее нынешний руководитель Тото Вольф в паре с владельцем Racing Point Лоуренсом Строллом. Команду в таком случае переименуют в Aston Martin, долю в которой Стролл хочет выкупить в ближайшие дни.
Финский миллиардер Антти Аарнио-Вихури, который долгое время спонсировал нынешнего пилота Mercedes Валттери Боттаса, рассказал, что такие слухи не новы, и допустил их правдивость.
«Это не новость, – сказал Аарнио-Вихури в интервью Ilta Sanomat. – Потенциальный уход команды за кулисами обсуждают уже пару лет. Мне трудно сказать, каковы сейчас факты, но, по-моему, в уходе Mercedes нет ничего невозможного.
Говорят, что они не будет строить машину по новым правилам, но могут и дальше поставлять моторы».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Спонсор Боттаса поверил в уход Mercedes из Формулы 1
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