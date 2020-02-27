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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Аналитика

Спиралевидные ребра, пилоны и T-крыло. Посмотрите на пиршество аэродинамики в Формуле 1

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Спиралевидные ребра, пилоны и T-крыло. Посмотрите на пиршество аэродинамики в Формуле 1
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
27 февр. 2020 г., 16:33

Кадры Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images дали возможность узнать чуть больше о конструкции машин Ф1 2020 года. При близком рассмотрении у гоночных болидов обнаружились весьма изощренные аэродинамические элементы

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Заднее антикрыло Alfa Romeo C39

Заднее антикрыло Alfa Romeo C39
1/11

Фотограф: Джорджо Пиола

Отличительная особенность заднего крыла Alfa Romeo – очень крупные пилоны его крепления. Их большие поверхности позволяют стабилизировать протекание воздушных потоков.

Переднее антикрыло Mercedes F1 W11

Переднее антикрыло Mercedes F1 W11
2/11

Фотограф: Джорджо Пиола

Инженеры Mercedes используют для контроля за деформацией элементов классические наклейки в черно-белую клетку. Обратите внимание на камеру, установленную поверх носового обтекателя – чемпионы Формулы 1 решили не использовать для нее обтекаемый корпус или какое-то другое дополнительное приспособление.

Узел крепления переднего колеса McLaren MCL35

Узел крепления переднего колеса McLaren MCL35
3/11

Фотограф: Джорджо Пиола

По сравнению с прошлым сезоном McLaren доработала конфигурацию «барабанов» – углепластиковых кожухов, закрывающих тормозные механизмы. На MCL35 спиралевидные ребра, направляющие потоки к внешней стороне колеса, стали более выраженными, а отверстия для отвода горячего воздуха увеличились в размерах.

Узел крепления переднего колесаFerrari SF1000

Узел крепления переднего колесаFerrari SF1000
4/11

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

У Ferrari этот же узел решен совершенно иначе – идет ли речь о форме и размере воздухозаборника или геометрии «барабана».

Детали передней подвески Ferrari SF1000

Детали передней подвески Ferrari SF1000
5/11

Фотограф: Джорджо Пиола

Конструкция горизонтального элемента в передней подвески Скудерии обращает на себя внимание отказом от гидравлических устройств. Хорошо видно классическую пружину.

Переднее антикрыло Ferrari SF1000

Переднее антикрыло Ferrari SF1000
6/11

Фотограф: Джорджо Пиола

Также Скудерия продолжила использовать датчики контроля дорожного просвета – по два на каждой торцевой пластине и еще один под кончиком носового обтекателя.

Детали днища Ferrari SF1000

Детали днища Ferrari SF1000
7/11

Фотограф: Джорджо Пиола

На днище SF1000 прямо перед задним колесом можно разглядеть приподнятый горизонтальный элемент, который с внутренней стороны соединяется с бортиком. Это новая деталь, призванная бороться с возникающей здесь турбулентностью, которая особенно вредит стабильной работе диффузора в поворотах, когда шина деформируется боковой перегрузкой.

Детали носового обтекателя Renault RS20

Детали носового обтекателя Renault RS20
8/11

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Два воздухозаборника в «бивнях» под носовым обтекателем Renault RS20 – с противоположной стороны расположены такие же. Куда именно отсюда идет воздух, пока до конца не понятно, но самое очевидное, что приходит в голову – в S-воздуховод.

Заднее антикрыло Haas VF-20

Заднее антикрыло Haas VF-20
9/11

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Этот кадр позволяет рассмотреть Т-крыло Haas с единственной плоскостью и два V-образных выреза в задней кромке вспомогательной плоскости заднего крыла. Также обратите внимание на набор металлических элементов в том месте, где плоскости стыкуются с торцевой пластиной.

Детали задней части Ferrari SF1000

Детали задней части Ferrari SF1000
10/11

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Со снятыми кузовными панелями можно попробовать рассмотреть детали компоновки силовой установки Ferrari…

Детали задней части Ferrari SF1000

Детали задней части Ferrari SF1000
11/11

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

…а если перевести фокус – то и конфигурацию выхлопной системы SF1000

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Четверг
Автор Джорджо Пиола

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