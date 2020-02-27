Спиралевидные ребра, пилоны и T-крыло. Посмотрите на пиршество аэродинамики в Формуле 1
Кадры Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images дали возможность узнать чуть больше о конструкции машин Ф1 2020 года. При близком рассмотрении у гоночных болидов обнаружились весьма изощренные аэродинамические элементы
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Заднее антикрыло Alfa Romeo C39
Фотограф: Джорджо Пиола
Отличительная особенность заднего крыла Alfa Romeo – очень крупные пилоны его крепления. Их большие поверхности позволяют стабилизировать протекание воздушных потоков.
Переднее антикрыло Mercedes F1 W11
Фотограф: Джорджо Пиола
Инженеры Mercedes используют для контроля за деформацией элементов классические наклейки в черно-белую клетку. Обратите внимание на камеру, установленную поверх носового обтекателя – чемпионы Формулы 1 решили не использовать для нее обтекаемый корпус или какое-то другое дополнительное приспособление.
Узел крепления переднего колеса McLaren MCL35
Фотограф: Джорджо Пиола
По сравнению с прошлым сезоном McLaren доработала конфигурацию «барабанов» – углепластиковых кожухов, закрывающих тормозные механизмы. На MCL35 спиралевидные ребра, направляющие потоки к внешней стороне колеса, стали более выраженными, а отверстия для отвода горячего воздуха увеличились в размерах.
Узел крепления переднего колесаFerrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
У Ferrari этот же узел решен совершенно иначе – идет ли речь о форме и размере воздухозаборника или геометрии «барабана».
Детали передней подвески Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Конструкция горизонтального элемента в передней подвески Скудерии обращает на себя внимание отказом от гидравлических устройств. Хорошо видно классическую пружину.
Переднее антикрыло Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Также Скудерия продолжила использовать датчики контроля дорожного просвета – по два на каждой торцевой пластине и еще один под кончиком носового обтекателя.
Детали днища Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
На днище SF1000 прямо перед задним колесом можно разглядеть приподнятый горизонтальный элемент, который с внутренней стороны соединяется с бортиком. Это новая деталь, призванная бороться с возникающей здесь турбулентностью, которая особенно вредит стабильной работе диффузора в поворотах, когда шина деформируется боковой перегрузкой.
Детали носового обтекателя Renault RS20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Два воздухозаборника в «бивнях» под носовым обтекателем Renault RS20 – с противоположной стороны расположены такие же. Куда именно отсюда идет воздух, пока до конца не понятно, но самое очевидное, что приходит в голову – в S-воздуховод.
Заднее антикрыло Haas VF-20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Этот кадр позволяет рассмотреть Т-крыло Haas с единственной плоскостью и два V-образных выреза в задней кромке вспомогательной плоскости заднего крыла. Также обратите внимание на набор металлических элементов в том месте, где плоскости стыкуются с торцевой пластиной.
Детали задней части Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Со снятыми кузовными панелями можно попробовать рассмотреть детали компоновки силовой установки Ferrari…
Детали задней части Ferrari SF1000
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
…а если перевести фокус – то и конфигурацию выхлопной системы SF1000
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Сессия
|Четверг
|Автор
|Джорджо Пиола
Спиралевидные ребра, пилоны и T-крыло. Посмотрите на пиршество аэродинамики в Формуле 1
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- Формула 1
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