Спиралевидные ребра, пилоны и T-крыло. Посмотрите на пиршество аэродинамики в Формуле 1

Заднее антикрыло Alfa Romeo C39 1 / 11 Фотограф: Джорджо Пиола Отличительная особенность заднего крыла Alfa Romeo – очень крупные пилоны его крепления. Их большие поверхности позволяют стабилизировать протекание воздушных потоков.

Переднее антикрыло Mercedes F1 W11 2 / 11 Фотограф: Джорджо Пиола Инженеры Mercedes используют для контроля за деформацией элементов классические наклейки в черно-белую клетку. Обратите внимание на камеру, установленную поверх носового обтекателя – чемпионы Формулы 1 решили не использовать для нее обтекаемый корпус или какое-то другое дополнительное приспособление.

Узел крепления переднего колеса McLaren MCL35 3 / 11 Фотограф: Джорджо Пиола По сравнению с прошлым сезоном McLaren доработала конфигурацию «барабанов» – углепластиковых кожухов, закрывающих тормозные механизмы. На MCL35 спиралевидные ребра, направляющие потоки к внешней стороне колеса, стали более выраженными, а отверстия для отвода горячего воздуха увеличились в размерах.

Узел крепления переднего колесаFerrari SF1000 4 / 11 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images У Ferrari этот же узел решен совершенно иначе – идет ли речь о форме и размере воздухозаборника или геометрии «барабана».

Детали передней подвески Ferrari SF1000 5 / 11 Фотограф: Джорджо Пиола Конструкция горизонтального элемента в передней подвески Скудерии обращает на себя внимание отказом от гидравлических устройств. Хорошо видно классическую пружину.

Переднее антикрыло Ferrari SF1000 6 / 11 Фотограф: Джорджо Пиола Также Скудерия продолжила использовать датчики контроля дорожного просвета – по два на каждой торцевой пластине и еще один под кончиком носового обтекателя.

Детали днища Ferrari SF1000 7 / 11 Фотограф: Джорджо Пиола На днище SF1000 прямо перед задним колесом можно разглядеть приподнятый горизонтальный элемент, который с внутренней стороны соединяется с бортиком. Это новая деталь, призванная бороться с возникающей здесь турбулентностью, которая особенно вредит стабильной работе диффузора в поворотах, когда шина деформируется боковой перегрузкой.

Детали носового обтекателя Renault RS20 8 / 11 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Два воздухозаборника в «бивнях» под носовым обтекателем Renault RS20 – с противоположной стороны расположены такие же. Куда именно отсюда идет воздух, пока до конца не понятно, но самое очевидное, что приходит в голову – в S-воздуховод.

Заднее антикрыло Haas VF-20 9 / 11 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Этот кадр позволяет рассмотреть Т-крыло Haas с единственной плоскостью и два V-образных выреза в задней кромке вспомогательной плоскости заднего крыла. Также обратите внимание на набор металлических элементов в том месте, где плоскости стыкуются с торцевой пластиной.

Детали задней части Ferrari SF1000 10 / 11 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Со снятыми кузовными панелями можно попробовать рассмотреть детали компоновки силовой установки Ferrari…