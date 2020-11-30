Спичка-Даниил и Стролл вверх ногами. Почему Квят опять провалился в Бахрейне

Чего ждали: прерывания негативной серии

Результаты Даниила Квята в Бахрейне все предыдущие годы не соответствовали возможностям его машины. Даниил никогда не мог пробиться в Сахире в третий сегмент квалификации и в четыре раза оказывался на этой трассе круговым.

При этом, сама Toro Rosso/AlphaTauri в Бахрейне постоянно была быстра, а Пьер Гасли даже финишировал тут четвертым. Так что если не брать личную антипатию Квята с этой трассой в расчет, мы были вправе ждать вполне успешного выступления – как минимум достойной борьбы за очки.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Как все начиналось: очень перспективно

AlphaTauri сразу показала, что бахрейнская трасса ей подходит: Пьер Гасли уже первую тренировку завершил в топ-5. Квят столкнулся с проблемами с балансом и утром был совсем не быстр, но после обеда команда смогла выправить ситуацию и Даниил завершил день в топ-10. Хоть и, по традиции, позади Гасли.

Утром в субботу темп подтвердился: Пьер стал шестым, Даниил – восьмым. Все намекало на борьбу за выход в третий сегмент квалификации и она состоялась!

Россиянин крайне уверенно прошел первый сегмент, а во втором был хоть и на грани, но все равно впереди Гасли. Второй выход в Q3 подряд – серьезный успех!

После сессии воодушевленный пилот сообщил, что Ф1 скорее всего покинет, но предложений о трудоустройстве у него хватает: «Люди звонят мне, причем, достаточно часто».

Как все прошло: с роковой ошибкой и почти роковой случайностью

Самой событийной частью гонки для Квята получился старт: Даниил принял участие сразу в двух больших авариях. Сначала именно Квята задел почему-то ехавший на прямой по диагонали Ромен Грожан, который затем улетел в барьеры. Даниил даже успел возмутиться такому поведению француза – пока не увидел, как полыхает его машина.

Никакой вины Квята в аварии, очевидно, нет. Но для полыхнувшего Грожана Даниил выступил в роли спички.

Стоит заметить, что аварии бы не было, если бы не катастрофический старт Квята. Как, стоя на решетке десятым, он сразу оказался рядом со стартовавшим предпоследним Грожаном – загадка.

Однако, красный флаг и откат результатов до момента аварии выручили Даниила: на рестарте он вместо 19-го места оказался на 15-м. Рестарт прошел куда успешнее. Возможно, потому, что в паузе Квяту сменили шины, установив Soft вместо Medium.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Так или иначе, россиянин стал прорываться и на первом после рестарта круге атаковал Лэнса Стролла. К сожалению, атаковал крайне неудачно. Даниил выбрал свой излюбленный маневр – максимально узкую траекторию и позднее торможение. Вот только Стролл и сам затормозил далеко не так рано, как мог бы. В итоге, пока нос болида Квята входил в поворот, там уже был бок Racing Point, в который Даниил и въехал.

Болид канадца оказался перевернут вверх колесами, что заставило всех пережить еще пару неприятных минут. На трассе появилась машина безопасности, а Квяту выписали десятисекундный штраф.

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Сам Даниил вины в столкновении не признал: «Честно говоря, я не разделяю их [судей] точку зрения на этот эпизод. Мне кажется, я просто никуда не мог деться».

Но несогласие пилота санкций против него не отменило. После аварии со Строллом Квят долгое время ехал 11-м, вслед за Гасли, но после пит-стопа и отбытия штрафа оказался предпоследним.

Разбитая машина Лэнса Стролла, Racing Point RP20, после столкновения с Даниилом Квятом, AlphaTauri AT01, и переворота Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

С этого момента российский гонщик в топ-10 ни разу не поднимался, долго ехал позади Расселла на Williams, а лучший маневр провел, обогнав Антонио Джовинацци. Сход Переса на финише вывел Даниила на 11-е место, но не стоит заблуждаться: секунда отставания от Леклера на финише была вызвана лишь сейфти-каром. На деле, от очковой зоны Квята отделяло более десяти секунд.

Что могло быть: 1-2 очка

На самом деле, на результат Даниила повлияло так много различных событий, что более-менее обоснованно предсказать его результат в гонки без происшествий довольно трудно.

Да, в какой-то момент он ехал вплотную за Пьером Гасли, который в итоге финишировал шестым. Но во-первых, не стоит забывать, что четыре позиции Квяту вернули судьи на рестарте из-за аварии Грожана. Во-вторых, по пути к Гасли Даниил совершил то самое нарушение против Стролла. И трудно сказать, прошел бы он Лэнса без этой аварии или нет.

Наконец, надо помнить и о том, что Гасли и Квят были на разных комплектах шин и более мягкая резина в любом случае не позволяла Даниилу реализовать тактику Пьера с одним пит-стопом.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Шарль Леклер, Ferrari SF1000, Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Тем не менее, гонка Квята была далеко не безнадежна. На столкновение с Грожаном он никак повлиять не мог, поэтому этот эпизод можно вывести за скобки. А вот избежать ошибки в борьбе со Строллом Даниилу было по силам. Допустим, за Лэнсом он бы потерял еще сколько-то секунд, ну так и Гасли позади Риккардо и Леклера высоким темпом не отличался.

Да, Квяту пришлось бы все равно идти на два (три, если считать смену шин под красным флагом) пит-стопа с длинным последним отрезком. Но Окон и Элбон такие отрезки вполне выдержали. Скорее всего, не случись эпизода со Строллом, Квят оказался бы на трассе именно рядом с Оконом. Несколько раз в этом сезоне Даниил уже упирался в Эстебана, а пройти смог лишь раз. Но в любом случае, такое положение принесло бы Квяту набранные баллы. А один или два – уже не столь важно.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Чего ждать теперь: никто не знает

Какой будет гонка на почти овальной трассе по асфальту, уничтожающему шины со скоростью огня – не предскажет никто. Скорее всего, мы получим еще один феерический Гран При с максимально внезапными результатами.

А при таких раскладах остается лишь рассчитывать на удачу и максимально быструю реакцию в решающих моментах. Вчера все сложилось против Даниила. Будем надеяться, что 6 декабря ветер подует в обратную сторону.