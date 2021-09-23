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Формула 1 / Гран При России Новости

«Спать не могу, волнуюсь». Макс пошутил в ответ Хэмилтону

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По словам лидера чемпионата, он чувствует себя совершенно расслабленым в борьбе за титул

«Спать не могу, волнуюсь». Макс пошутил в ответ Хэмилтону

Накануне Гран При России Льюис Хэмилтон высказал мнение, что Макс Ферстаппен, который оказался ближе к своему первому чемпионскому титулу чем когда-либо прежде, должен испытывать большее давление, нежели он сам.

Хэмилтон привел в пример свое собственное состояние в 2008 году, когда он впервые боролся за чемпионский титул (и завоевал его). В ответ Ферстаппен заявил, что слова гонщика Mercedes говорят лишь о том, что тот голландца совершенно не знает.

«Конечно, я весь на нервах, с трудом могу уснуть, – пошутил Ферстаппен. – Так ужасно, когда приходится бороться за титул. Я правда это ненавижу.

Если серьезно, те, кто действительно меня знают, подтвердят, что я очень спокоен касательно этих вопросов. Абсолютно расслаблен. Нельзя чувствовать себя лучше, чем когда у тебя отличная машина, с которой на каждом этапе ты можешь бороться за победы.

А то, что я борюсь за титул особо ничего не меняет. Он просто не знает меня и это нормально. Я тоже не очень хорошо его знаю. Мне просто нравится быть впереди, и надеюсь у нас еще долго будет получаться оставаться лидерами».

Ферстаппену также припомнили то, что на прошлом Гран При в Монце после столкновения с Хэмилтоном он не помог сопернику выбраться из болида. И вот что он ответил:

«Конечно, меня многие критикуют, но после аварии я вышел из машины и первым делом увидел, что он пытается выехать из гравия. Вот я и подумал, что он в полном порядке. Ну и потом, он бы не отправился в понедельник или вторник в Америку на исследование системы защиты головы пилота, если бы у него были проблемы со здоровьем», – сказал гонщик Red Bull.

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