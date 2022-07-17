Спасли бы 13-дюймовый шины от «козления»? В Pirelli ответили
По мнению Марио Изолы, на сликах прошлого поколения ситуация с тряской наверняка была бы еще хуже
С 2022 года Формула 1 не только получила совершенно новые шасси – одновременно совсем иной стала резина. Ее внешний размер остался прежним, но место прежних сликов с высокими боковыми стенками заняли новые, низкопрофильные – диаметр дисков вырос с 13 до 18 дюймов.
Об этом изменении, которое сделало резину более жесткой действию боковых сил и увеличило нагрузку на подвеску, в последнее время говорят мало. Куда больше всех занимает эффект «козления» – неприятной болтанки на прямых, которая стала побочным следствием граунд-эффекта и стремления команд всеми силами уменьшить дорожный просвет.
Между тем, сам по себе вопрос о влиянии шин на эти процессы весьма интересен. Motorsport.com спросил главу гоночных программ Pirelli Марио Изолу о том, как повели бы себя нынешние машины, если вернуть им прежнюю резину.
«Конечно, дело тут не в 13-дюймовых или 18-дюймовых шинах, эффект происходит из особенностей шасси, – ответил итальянец. – Но понятно, что из-за более высоких боковин 13-дюймовых сликов колебания были бы только сильнее. Они работали бы как своего рода дополнительная подвеска.
Сейчас шасси стали жестче, и шины – тоже. И командам приходится справляться с этим. Я считаю, что от 18-дюймовых шин эффект ["козления"] не стал хуже. И даже наоборот».
FIA объявила решительный бой болтанке машин – с Гран При Бельгии изменится технический регламент Ф1, а с нового сезона в силу вступят еще более серьезные перемены.
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