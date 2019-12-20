«Спасибо, я все понял». История о тестах Сенны в IndyCar

Тот сезон Формулы 1 получился для бразильского Волшебника сложным во многих отношениях. Впервые за долгое время он не участвовал в борьбе за титул: его команда McLaren, доминирующая в Ф1 на стыке 80-х и 90-х, упустила инициативу, и Сенна проиграл в общем зачете не только двум гонщикам Williams, но и дерзкому новичку из Benetton по имени Михаэль Шумахер.

Куда хуже было другое – мотористы Honda, которые внесли огромный вклад в каждый из трех титулов Айртона, приняли решение уйти из Формулы 1. У McLaren не получилось найти другого поставщика, что обещало переход в клиентский статус и все связанные с этим сложности.

Сенна не мог определиться, как быть дальше. Его контракт истек, и гонщик не спешил заключать новый, предпочтя оценить варианты. Идеальным, конечно, был бы переход в Williams – но там, как назло, уже обосновался Ален Прост, а ездить с ним в одной команде Айртону не улыбалось, особенно учитывая присутствие мотористов Renault. Другие варианты в Ф1 выглядели едва ли привлекательнее McLaren.

Раздумывая о возможностях, Сенна вышел на связь со своим земляком, еще одним чемпионом Ф1 Эмерсоном Фиттипальди. Тот еще в начале 80-х, после краха семейной команды Fittipaldi, перебрался в Штаты и стал первых бразильским чемпионом в серии ChampCar. Айртон попросил устроить ему тесты, чтобы оценить машину.

Учитывая, что в тот момент в Америке использовали технику с ручной секвентальной коробкой передач, педалью сцепления и без электронных помощников, его ждало непростое испытание – в сравнении с Формулой 1 подобное уже выглядело вчерашним днем.

Заезды состоялись 20 декабря 1992 года. Воспоминаниями о том, как это было, с Motorsport.com поделился участник событий Найджел Бересфорд, который в 1992-м был инженером Penske.

«Мы планировали тестироваться три дня и привезли новую машину Penske PC22 1993 года, – рассказал он. – Дело было на небольшой трассе "Уэст Файрбёрд" длиной 1,77 км. На всякий случай мы также захватили машину 1992 года».

Кроме Фиттипальди, посмотреть за ходом заездов приехали и другие пилоты Penske: знаменитые чемпионы Рик Мирз и Эл Анзер-младший, а также молодой Пол Трейси.

Айртон Сенна, Penske Chevrolet PC22 Фото: Sutton Images

Сам Сенна прилетел в компании одного лишь Джона Хогана, представителя Marlboro – этот бренд спонсировал как McLaren, так и Penske. Бересфорд знал Айртона еще с тех времен, когда работал в Tyrrell и встречал бразильца в паддоке Ф1.

«Было что-то нереальное в том, что мы вновь встретились на крохотной трассе в середине пустыни, где вокруг, сколько хватало взгляда, ничего не было», – рассказал инженер.

Первым за руль сел Фиттипальди. Чтобы установить ориентир, он проехал несколько кругов на машине 1992 года.

«Было прохладно, трасса оставалась грязной, – вспоминает Берефорд. – На непрогретых шинах Эмо закрутило, хотя с балансом машины, в этом я не сомневался, все в порядке. У него просто совсем не было сцепления. Он вернулся в боксы, мы сменили шины и чуть сместили баланс тормозов на задние колеса.

Эмо проехал 12 кругов подряд, потом еще 13. Его лучшее время составило 49,70 секунды».

Пол Трейси, Найджел Бересфорд и Айртон Сенна Фото: Sutton Images

Наступила очередь Сенны. «Обычно пилоты очень быстро переходят к делу, – рассказал Бересфорд. – Но Айртон для начала совершил несколько медленных кругов. Меня подобный подход серьезно удивил. Машина была оснащена ручной коробкой, и он учился оперировать ей правой рукой. Порой у него не было уверенности, какая именно передача включилась. Тогда он останавливался на трассе, находил первую и начинал все с начала».

Также Сенне нужно было приспособиться к работе турбомотора Сhevrolet. Лишь после этого он совершил свою первую серию. А вернувшись в боксы после 14 кругов, сразу начал обсуждать впечатления с Бересфордом. Лучшее время Айртона составило 49,50 секунды.

«Он похвалил приёмистость мотора, но объяснил, что машина более тяжелая [по сравнению с Ф1], а потому не столь хорошо управляется, – рассказал британец. – Кроме того, по его словам, было сложно контролировать работу мотора. Он не знал его, потому не мог на слух отслеживать обороты.

Повороты на той трассе были преимущественно среднескоростными, и Сенне приходилось атаковать на входах. Он признался, что пока не может точно контролировать распределение веса. И еще ему не хотелось переходить известную черту – на это у нас не было ни времени, ни достаточно больших зон безопасности.

Он хотел проверить, как машина реагирует на изменение настроек, потому попросил поставить более жесткие пружины и отключить задний стабилизатор поперечной устойчивости. А еще слить из бака 20 галлонов топлива».

Сенна вернулся на трассу, и когда завершил очередную серию кругов, секундомер показывал 49,09. «Он остановил машину и сказал: "Большое спасибо. Я узнал именно то, что хотел". После чего расстегнул ремни и вылез из машины. И уехал с трассы».

По признанию Найджела Бересфорда, эта короткая сессия произвела на него неизгладимое впечатление: «Можно сказать, я пребывал в шоке. Айртон был потрясающе быстр. На машине, которую он использовал до этого целый сезон, Фиттипальди показал 49,70. Сенна проехал за 49,09.

Позже Эмо опробовал новую Penske 93 года, его результат составил 48,5. Я просто не представляю, что бы из нее выжал Айртон, ведь свои круги он проезжал на малознакомом автомобиле, на старом комплекте шин.

Для меня эта сессия стала доказательством того, как невероятно быстро он мог адаптироваться в новых условиях».

Айртон еще на год остался в Ф1, заключая контракты с McLaren на каждую следующую гонку и одержав пять побед. А в 1994-м перешел-таки в Williams…

Кадры в тестов Айртона Сенны на машине IndyCar: