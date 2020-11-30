Спасение Грожана из пламени: рассказ очевидца

Авария Ромена Грожана однозначна стала главным событием Гран При Бахрейна – а возможно, и всего сезона-2020. Столь серьезных происшествий на трассах Формулы 1 не было уже давно.

Одним из тех, кто первым оказался на месте трагедии, был Ян Робертс. Медицинский делегат Ф1 по правилам находится в момент старта на пассажирском сиденье серебристого Mercedes – официальной медицинской машины.

Подобную практику еще в конце 70-х ввел легендарный Сид Уоткинс: она позволяет бригаде медиков максимально быстро оказаться на месте аварии, если таковая произойдет на первом круге.

Именно Робертс и его водитель Алан ван дер Мерве вместе с местными судьями помогли Грожану выбраться из огромного костра, в который превратилась машина Haas.

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Француз получил лишь небольшие ожоги, хотя из предосторожности его оставили на ночь в военном госпитале Манамы.

«Там было очень много огня, все выглядело совсем скверно, – рассказал Робертс в эфире Sky Sports. – Когда мы подъехали, половина машины стояла, развернувшись против хода, а в барьере зияла дыра от сильного удара.

Я попытался что-то разглядеть сквозь пламя и увидел, как Ромен пробует выбраться из кокпита.

Мы стремились подобраться к нему поближе, тут как раз подбежал парень с огнетушителем, который отогнал пламя. Ромен тем временем уже почти вылез, я подбежал к барьеру и вытащил его на нашу сторону».

Медик добавил: «Думаю, я сразу же сказал ему сесть. Но он был в шоке, весь визор шлема закопчен и оплавлен. Мне удалось снять шлем – надо было убедиться, что он в порядке.

Ему могли навредить огонь и дым, я не исключал сложностей с дыханием. Но внутрь шлема ничего не проникло. Я специально изучил внутреннюю сторону, чтобы убедиться.

Осмотрев его самого, я остался доволен клинической картиной. Никакие повреждения точно не угрожали жизни. Так что оставалось только аккуратно разобраться с теми травмами, которые были видны.

У него болели руки и ноги, но мы понимали, что можно безопасно переместить его в наш автомобиль и заняться ожогами. А после этого на подъехавшей «скорой» переправить в медицинский центр трассы».

Ассистент Робертса, водитель медицинской машины ван дер Мерве – в далеком прошлом он сам был неплохим гонщиком – рассказал, что залогом успешного спасения стала хорошая подготовка.

«Все благодаря тренировкам, – отметил он. – Когда происходит что-то подобное, вы не можете предвидеть это.

За всю свою работу в роли водителя медицинской машины я не видел такого пожара. Это было что-то незнакомое. Мы могли опираться только на подготовку и свою голову.

Мы проводит много тренировок, отрабатываем разные сценарии, но это было просто безумие.

Когда ты видишь одну половину машины и не знаешь, где другая, а вокруг бушует огонь, и при этом у тебя есть считанные секунды, помогает только подготовка. А еще мы действовали инстинктивно и быстро думали».