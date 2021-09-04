Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Мазепин избежал штрафа за блокировку Феттеля в квалификации Следующая / Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта

Автор:
, редактор

Выбираем лучших и худших пилотов по итогам субботы в Нидерландах

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта

Герои

Пьер Гасли

По субботам Лев Толстой, а по воскресеньям – как получится. Король квалификаций Пьер Гасли вернулся в статус лучшего из остальных, повторив свой максимальный результат в этом году – четвертое место. 

При этом, не создавалось впечатление, что AlphaTauri в Зандфорте едет лучше той же Ferrari. Так что пять сотых преимущества над Леклером это скорее личное достижение Гасли, который наверняка и завтра на старте не даст лидерам легкой жизни. По крайней мере, напряженно стартующему Боттасу.

Читайте также:

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Антонио Джовинацци

Итальянец, которого по слухам уже списали из команды, выдал выступление заоблачного уровня. В этом сезоне вторая машина Alfa Romeo ни разу не поднималась выше 13-го места. И это с Кими Райкконеном за рулем! Понятно, что с внезапно получившим боевое место Робертом Кубицей о таком успехи и речи не шло. 

А вот Джовинацци уже разок вытаскивал машину в третий сегмент, но сегодня не просто повторил это достижение – а превзошел его с размахом! Седьмое место для Alfa Romeo это не то, что сродни поул-позиции. Это метров на сто впереди поула. А то, что при этом Антонио всего пять сотых не дотянул до Ferrari, делает его главным героем всей сессии. Глядишь, так и место в команде спасет.

Читайте также:

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C41

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C41

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Джордж Расселл

По возможности невозможного Джордж давно переплюнул Диму Билана, поэтому его магия уже кажется обыденной. Вот и сегодня никто особо не удивился, когда пилот Williams всерьез претендовал на выход в третий сегмент. В очередной раз. 

Но подлинный подвиг Расселл совершил не в этот момент, а когда ошибся в начале второго сегмента, но спас машину от разрушения. Понятно, что ему отчасти повезло. Но реакция и работа самого пилота, который не дал маршалам подобраться близко и вернулся в борьбу тоже заслуживают аплодисментов. 

И наверняка Джордж бы прошел в Q3, не случись чуть позже такая же авария у его напарника. Вот только Латифи спасти болид не смог и улетел в барьер.

Читайте также:

Джордж Расселл, Williams FW43B

Джордж Расселл, Williams FW43B

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Неудачники

Ландо Норрис

Такой плохой квалификации у Ландо в этом году еще не было. И результат совсем нельзя списать на аварию Латифи, которая лишила Норриса последней попытки в Q2. 

Проблемы начались еще в первом сегменте, когда британец в самый последний момент выпрыгнул из зоны вылета, закинув туда Чеко Переса. Тогда Норрис остался 15-м, в шаге от пропасти. И в Q2 почти не сумел прибавить – скинул всего восемь сотых. 

Так что четверть секунды отставания от Риккардо – совсем не вина Латифи. Просто у Норриса впервые в сезоне совсем не пошли дела в субботу.

Читайте также:

Ландо Норрис, McLaren MCL35M

Ландо Норрис, McLaren MCL35M

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Серхио Перес

Когда казалось, что неудачи Переса в квалификациях перестали удивлять, мексиканец вышел на новый уровень. Точнее, спустился. На самом деле, при всех сложностях, Чеко лишь раз за год позволил себе не выйти в третий сегмент. А уж не выйти во второй – такого с ним не случалось. Теперь случилось.

Да, Перес нашел объяснение в виде лишнего топлива и трафика. Но во-первых, кто мешал ему побыстрее выехать из боксов и успеть на последнюю попытку? А во-вторых, быстрый круг у него все же был. Только был он отнюдь не быстрым. 

Теперь мексиканец получит кучу обновок с прицелом на будущие этапы. А Ферстаппен опять останется один против двух пилотов Mercedes.

Читайте также:

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Себастьян Феттель

История скорее про невезение, чем про провал. Конечно, упереться на быстром круге в пару бодающихся пилотов Haas – явный отказ фортуны, с которым сам Себ ничего не мог поделать. Но он и в первой своей попытке не был быстр, что сам же признал после сессии. 

Учитывая, что и Лэнс Стролл не так, чтобы блистал, результат вполне можно было бы списать на слабость Aston Martin. Но во-первых, четыре позиции у напарника канадец все-таки выиграл. А во-вторых, слишком уж сильным получился контракт между нынешней 17-й позицией Феттеля и пятым местом неделю назад. Такие спады вниманием не обойдешь.

Поделились
Комментарии
Мазепин избежал штрафа за блокировку Феттеля в квалификации

Предыдущая новость

Мазепин избежал штрафа за блокировку Феттеля в квалификации

Следующая новость

Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!

Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера

2 ч
2
Формула 1

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта

19 мин
3
Формула 1

Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты

57 мин
4
Формула 1

Макс и два Mercedes: стартовая решетка Гран При Нидерландов

2 ч
5
Формула 1

Ферстаппена в финале квалификации сдержала поломка DRS

1 ч
Самое важное:
Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!
Формула 1

Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!

5мин
Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта
Формула 1

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта

19мин
Мазепин избежал штрафа за блокировку Феттеля в квалификации
Формула 1

Мазепин избежал штрафа за блокировку Феттеля в квалификации

32мин
Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты
Формула 1

Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты

57мин
Гасли нацелился удержаться впереди Ferrari в гонке
Формула 1

Гасли нацелился удержаться впереди Ferrari в гонке

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Онлайн. Гран При Нидерландов. Квалификация Гран При Нидерландов
Формула 1

Онлайн. Гран При Нидерландов. Квалификация

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер Гран При Нидерландов
Формула 1

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер

Хэмилтон: Уважаю тех, кто на меня свистит Гран При Нидерландов
Формула 1

Хэмилтон: Уважаю тех, кто на меня свистит

Себастьян Феттель Больше от
Себастьян Феттель
Феттелю заменили мотор после проблем в тренировке Гран При Нидерландов
Формула 1

Феттелю заменили мотор после проблем в тренировке

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт Гран При Нидерландов
Формула 1

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

Феттель о дисквалификации: Ф1 стоит снизить строгость правил
Формула 1

Феттель о дисквалификации: Ф1 стоит снизить строгость правил

Самое читаемое Сегодня

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера
Формула 1 Формула 1

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта
Формула 1 Формула 1

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта

Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты
Формула 1 Формула 1

Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты

Макс и два Mercedes: стартовая решетка Гран При Нидерландов
Формула 1 Формула 1

Макс и два Mercedes: стартовая решетка Гран При Нидерландов

Ферстаппена в финале квалификации сдержала поломка DRS
Формула 1 Формула 1

Ферстаппена в финале квалификации сдержала поломка DRS

Где Mercedes уступает Red Bull в Зандфорте? Версия Боттаса
Формула 1 Формула 1

Где Mercedes уступает Red Bull в Зандфорте? Версия Боттаса

Мазепин избежал штрафа за блокировку Феттеля в квалификации
Формула 1 Формула 1

Мазепин избежал штрафа за блокировку Феттеля в квалификации

Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes
Формула 1 Формула 1

Поломка у Хэмилтона вынудила команды менять моторы Mercedes

Самое важное:

Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!
Формула 1 Формула 1

Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта
Формула 1 Формула 1

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта

Мазепин избежал штрафа за блокировку Феттеля в квалификации
Формула 1 Формула 1

Мазепин избежал штрафа за блокировку Феттеля в квалификации

Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты
Формула 1 Формула 1

Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.