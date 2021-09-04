Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта

Герои

Пьер Гасли

По субботам Лев Толстой, а по воскресеньям – как получится. Король квалификаций Пьер Гасли вернулся в статус лучшего из остальных, повторив свой максимальный результат в этом году – четвертое место.

При этом, не создавалось впечатление, что AlphaTauri в Зандфорте едет лучше той же Ferrari. Так что пять сотых преимущества над Леклером это скорее личное достижение Гасли, который наверняка и завтра на старте не даст лидерам легкой жизни. По крайней мере, напряженно стартующему Боттасу.

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Пьер Гасли, AlphaTauri AT02 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Антонио Джовинацци

Итальянец, которого по слухам уже списали из команды, выдал выступление заоблачного уровня. В этом сезоне вторая машина Alfa Romeo ни разу не поднималась выше 13-го места. И это с Кими Райкконеном за рулем! Понятно, что с внезапно получившим боевое место Робертом Кубицей о таком успехи и речи не шло.

А вот Джовинацци уже разок вытаскивал машину в третий сегмент, но сегодня не просто повторил это достижение – а превзошел его с размахом! Седьмое место для Alfa Romeo это не то, что сродни поул-позиции. Это метров на сто впереди поула. А то, что при этом Антонио всего пять сотых не дотянул до Ferrari, делает его главным героем всей сессии. Глядишь, так и место в команде спасет.

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C41 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Джордж Расселл

По возможности невозможного Джордж давно переплюнул Диму Билана, поэтому его магия уже кажется обыденной. Вот и сегодня никто особо не удивился, когда пилот Williams всерьез претендовал на выход в третий сегмент. В очередной раз.

Но подлинный подвиг Расселл совершил не в этот момент, а когда ошибся в начале второго сегмента, но спас машину от разрушения. Понятно, что ему отчасти повезло. Но реакция и работа самого пилота, который не дал маршалам подобраться близко и вернулся в борьбу тоже заслуживают аплодисментов.

И наверняка Джордж бы прошел в Q3, не случись чуть позже такая же авария у его напарника. Вот только Латифи спасти болид не смог и улетел в барьер.

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Джордж Расселл, Williams FW43B Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Неудачники

Ландо Норрис

Такой плохой квалификации у Ландо в этом году еще не было. И результат совсем нельзя списать на аварию Латифи, которая лишила Норриса последней попытки в Q2.

Проблемы начались еще в первом сегменте, когда британец в самый последний момент выпрыгнул из зоны вылета, закинув туда Чеко Переса. Тогда Норрис остался 15-м, в шаге от пропасти. И в Q2 почти не сумел прибавить – скинул всего восемь сотых.

Так что четверть секунды отставания от Риккардо – совсем не вина Латифи. Просто у Норриса впервые в сезоне совсем не пошли дела в субботу.

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Ландо Норрис, McLaren MCL35M Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Серхио Перес

Когда казалось, что неудачи Переса в квалификациях перестали удивлять, мексиканец вышел на новый уровень. Точнее, спустился. На самом деле, при всех сложностях, Чеко лишь раз за год позволил себе не выйти в третий сегмент. А уж не выйти во второй – такого с ним не случалось. Теперь случилось.

Да, Перес нашел объяснение в виде лишнего топлива и трафика. Но во-первых, кто мешал ему побыстрее выехать из боксов и успеть на последнюю попытку? А во-вторых, быстрый круг у него все же был. Только был он отнюдь не быстрым.

Теперь мексиканец получит кучу обновок с прицелом на будущие этапы. А Ферстаппен опять останется один против двух пилотов Mercedes.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Себастьян Феттель

История скорее про невезение, чем про провал. Конечно, упереться на быстром круге в пару бодающихся пилотов Haas – явный отказ фортуны, с которым сам Себ ничего не мог поделать. Но он и в первой своей попытке не был быстр, что сам же признал после сессии.

Учитывая, что и Лэнс Стролл не так, чтобы блистал, результат вполне можно было бы списать на слабость Aston Martin. Но во-первых, четыре позиции у напарника канадец все-таки выиграл. А во-вторых, слишком уж сильным получился контракт между нынешней 17-й позицией Феттеля и пятым местом неделю назад. Такие спады вниманием не обойдешь.