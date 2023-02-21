Совсем скоро стартуют предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать
Команды и пилоты уже собрались в Бахрейне, где на этой неделе пройдет единственная предсезонная сессия Ф1. Мы собрали всю важную информацию о ней
В стремлении ограничить расходы боссы чемпионата мира уместили всю зимнюю программу 2023 года в три дня, которые участники чемпионата проведут в Сахире. Столь коротких тестов в Формуле 1 не было никогда прежде.
Справедливости ради стоит отметить, что межсезонье в этот раз получилось непривычно долгим – финальный Гран При 2022-го прошел еще 20 ноября. Однако никакие продувки, вычисления и виртуальные заезды на симуляторе не заменят работы на реальной трассе – это иллюстрирует прошлогодняя история с «козлением».
Так что участникам Ф1 предстоит как можно плодотворнее поработать на этой неделе, чтобы выявить сильные и слабые места своих машин и внести финальные коррективы перед стартом сезона.
Известно ли расписание тестов?
Да. Заезды в Бахрейне пройдут 23-25 февраля, и все три дня – по одному и тому же графику. Выехать на трассу можно будет в 10:00 по местному времени, которое совпадает с московским, а клетчатый флаг появится 19:30. Это значит, что заканчивать работу придется уже при искусственном освещении.
В середине дня запланирован часовой обеденный перерыв, по ходу которого FIA проведет две официальных пресс-конференции – сначала для гонщиков, потом – для представителей команд.
Матрица с датчиками на Red Bull RB18
Фото: Джордж Пиола
Что могут и чего не могут делать команды?
Первое и главное – у каждой из них есть возможность использовать всего одну машину. Никто не запрещает привезти с собой на тесты и два шасси, но на трассу выпустят лишь одного гонщика.
В остальном участники тестов вправе работать по любым программам: количество кругов, уровень топлива в баках и составы используемой резины никак не лимитированы. На машины можно ставить дополнительное оборудование для сбора данных, а стартовый вес разрешено опускать ниже минимальной планки в 798 кг, прописанной для уик-эндов Гран При.
За руль могут садиться любые пилоты, которые имеют право участвовать в пятничных тренировках этапов – то есть имеющие Суперлицензию или заработавшие как минимум 24 квалификационных балла в чемпионатах FIA за три последних года.
Время, потерянное командами из-за технических поломок или красных флагов, компенсировано не будет.
Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Серхио Перес, Red Bull RB18
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Кто и когда сядет за руль?
Пока только две команды официально озвучили свой график. В Haas решили делить между гонщиками каждый из трех дней, а Red Bull – оставить каждому пилоту по целому дню, а разделить лишь третий.
Лэнсу Строллу придется пропустить тесты после того, как незадолго до их начала гонщик Aston Martin попал в аварию во время велопрогулки.
Расписание работы команд Ф1 на тестах в Бахрейне* (дополняется)
|Команда
|23 февраля
|24 февраля
|25 февраля
|Red Bull
|Макс Ферстаппен
| Серхио Перес
Макс Ферстаппен
| Серхио Перес
|Haas
| Нико Хюлькенберг
Кевин Магнуссен
| Кевин Магнуссен
Нико Хюлькенберг
| Нико Хюлькенберг
Кевин Магнуссен
*первым указан гонщик, который проведет утреннюю часть заездов, вторым – дневную
Что с погодой?
Хоть в Бахрейне и не май месяц, условия все равно ожидаются очень комфортные. Максимальная температура составит +23 градуса в четверг, +26 в пятницу и +25 в субботу. Прогноз исключает вероятность осадков, а вот пыльные бури, как и в прошлые годы, могут нарушить планы команд.
Покажут ли тесты реальную силу команд?
На этот вопрос можно ответить по-разному. С одной стороны, лидеры наверняка будут прятать истинную скорость, а пилоты станут изо дня в день рассказывать, что «сложно делать оценки, так как все ездят с разным количеством топлива в баках и на разных шинах. И вообще, мы не смотрим за соперниками, а занимаемся собственной программой».
С другой стороны – фавориты и аутсайдеры все равно проявят себя. Например, год назад лучшим в Бахрейне стал Макс Ферстаппен на Red Bull (1:31.720), опередивший на 0,7 секунды Шарля Леклера на Ferrari. Как показали дальнейшие события, это довольно точно совпало с расстановкой сил в чемпионате.
Правда, между вклинился еще и Мик Шумахер на Haas, но тому были свои причины.
Впрочем, в этот раз гадать на кофейной гуще в любом случае придется недолго – первая тренировка первого Гран При пройдет уже спустя пять дней после завершения тестов.
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