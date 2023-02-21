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Совсем скоро стартуют предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать

Команды и пилоты уже собрались в Бахрейне, где на этой неделе пройдет единственная предсезонная сессия Ф1. Мы собрали всю важную информацию о ней

Александр Кабановский
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Совсем скоро стартуют предсезонные тесты Формулы 1. Вот что о них важно знать
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В стремлении ограничить расходы боссы чемпионата мира уместили всю зимнюю программу 2023 года в три дня, которые участники чемпионата проведут в Сахире. Столь коротких тестов в Формуле 1 не было никогда прежде. 

Справедливости ради стоит отметить, что межсезонье в этот раз получилось непривычно долгим – финальный Гран При 2022-го прошел еще 20 ноября. Однако никакие продувки, вычисления и виртуальные заезды на симуляторе не заменят работы на реальной трассе – это иллюстрирует прошлогодняя история с «козлением».

Так что участникам Ф1 предстоит как можно плодотворнее поработать на этой неделе, чтобы выявить сильные и слабые места своих машин и внести финальные коррективы перед стартом сезона.

Известно ли расписание тестов?

Да. Заезды в Бахрейне пройдут 23-25 февраля, и все три дня – по одному и тому же графику. Выехать на трассу можно будет в 10:00 по местному времени, которое совпадает с московским, а клетчатый флаг появится 19:30. Это значит, что заканчивать работу придется уже при искусственном освещении.

В середине дня запланирован часовой обеденный перерыв, по ходу которого FIA проведет две официальных пресс-конференции – сначала для гонщиков, потом – для представителей команд. 

Матрица с датчиками на Red Bull RB18

Матрица с датчиками на Red Bull RB18

Фото: Джордж Пиола

Что могут и чего не могут делать команды?

Первое и главное – у каждой из них есть возможность использовать всего одну машину. Никто не запрещает привезти с собой на тесты и два шасси, но на трассу выпустят лишь одного гонщика.  

В остальном участники тестов вправе работать по любым программам: количество кругов, уровень топлива в баках и составы используемой резины никак не лимитированы. На машины можно ставить дополнительное оборудование для сбора данных, а стартовый вес разрешено опускать ниже минимальной планки в 798 кг, прописанной для уик-эндов Гран При. 

За руль могут садиться любые пилоты, которые имеют право участвовать в пятничных тренировках этапов – то есть имеющие Суперлицензию или заработавшие как минимум 24 квалификационных балла в чемпионатах FIA за три последних года.  

Время, потерянное командами из-за технических поломок или красных флагов, компенсировано не будет. 

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Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Серхио Перес, Red Bull RB18

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Кто и когда сядет за руль?

Пока только две команды официально озвучили свой график. В Haas решили делить между гонщиками каждый из трех дней, а Red Bull – оставить каждому пилоту по целому дню, а разделить лишь третий. 

Лэнсу Строллу придется пропустить тесты после того, как незадолго до их начала гонщик Aston Martin попал в аварию во время велопрогулки

Расписание работы команд Ф1 на тестах в Бахрейне* (дополняется)

Команда 23 февраля 24 февраля 25 февраля
Austria Red Bull Netherlands Макс Ферстаппен Mexico Серхио Перес
Netherlands Макс Ферстаппен		 Mexico Серхио Перес
United States Haas Germany Нико Хюлькенберг
Denmark Кевин Магнуссен		 Denmark Кевин Магнуссен
Germany Нико Хюлькенберг		 Germany Нико Хюлькенберг
Denmark Кевин Магнуссен

*первым указан гонщик, который проведет утреннюю часть заездов, вторым – дневную

Что с погодой?

Хоть в Бахрейне и не май месяц, условия все равно ожидаются очень комфортные. Максимальная температура составит +23 градуса в четверг, +26 в пятницу и +25 в субботу. Прогноз исключает вероятность осадков, а вот пыльные бури, как и в прошлые годы, могут нарушить планы команд. 

Покажут ли тесты реальную силу команд?

На этот вопрос можно ответить по-разному. С одной стороны, лидеры наверняка будут прятать истинную скорость, а пилоты станут изо дня в день рассказывать, что «сложно делать оценки, так как все ездят с разным количеством топлива в баках и на разных шинах. И вообще, мы не смотрим за соперниками, а занимаемся собственной программой».

С другой стороны – фавориты и аутсайдеры все равно проявят себя. Например, год назад лучшим в Бахрейне стал Макс Ферстаппен на Red Bull (1:31.720), опередивший на 0,7 секунды Шарля Леклера на Ferrari. Как показали дальнейшие события, это довольно точно совпало с расстановкой сил в чемпионате.

Правда, между вклинился еще и Мик Шумахер на Haas, но тому были свои причины.

Впрочем, в этот раз гадать на кофейной гуще в любом случае придется недолго – первая тренировка первого Гран При пройдет уже спустя пять дней после завершения тестов.

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