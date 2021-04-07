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Формула 1 / Новость

«Совсем не похожа на прошлогоднюю». Хюлькенберг опробовал машину AMR

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Нико провел день на симуляторе в Сильверстоуне, после чего поделился своими впечатлениями

«Совсем не похожа на прошлогоднюю». Хюлькенберг опробовал машину AMR

В нынешнем сезоне у Нико Хюлькенберга нет места в пелотоне, но немец является запасным пилотом сразу в двух командах – Mercedes и Aston Martin. Кроме того, он дебютировал в роли телевизионного комментатора на канале Servus TV – и по ходу эфиров из Бахрейна рассказал, что его программа предусматривает по одному дню работы на симуляторе каждой из команд, чтобы познакомиться с их машинами.

На этой неделе Нико провел такой ознакомительный день на базе AMR в Сильверстоуне. Немец хорошо знаком с прошлогодней машиной команды, так как провел за ее рулем три Гран При, заменяя Серхио Переса и Лэнса Стролла.

По словам Хюлькенберга, нынешняя AMR21 не слишком похожа на розовую RP20.

«Я получил впечатление о том, как едет эта машина, – рассказал Нико немецкой редакции Motorsport.com. – Это только первое впечатление, но оно тоже важно. Aston Martin заметно отличается по ощущениям от пилотажа, если сравнивать с прошлогодней машиной».

Он добавил, что симулятор все же не является полной копией реального автомобиля, потому в действительности AMR21 может восприниматься по-другому: «Разумеется, на реальной трассе все будет ощущаться иначе, именно там ты должен по-настоящему почувствовать машину, причем желательно сделать это как можно быстрее». 

На дебютном Гран При 2021 года в Сахире один пилот Aston Martin Лэнс Стролл финишировал десятым, а другой, Себастьян Феттель, после череды неприятностей закончил гонку только 15-м.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг
Команды Mercedes , Aston Martin Racing
Автор Кристиан Ниммерфолль

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