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Формула 1 / Новость

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы

По мнению чемпиона мира 1996 года, бразильский Волшебник не оценил бы переделки трассы Энцо и Дино Феррари

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы

Трасса в итальянской Имоле навсегда связана с именем Айртона Сенны – именно здесь в гонке 1994 года трехкратный чемпион мира попал в смертельную аварию. 

Формула 1 и после его трагической кончины продолжала приезжать на этот автодром, однако повороты «Тамбурелло» и «Вильнев» для повышения безопасности стали с тех пор медленными «эсками». Чуть позже был перестроен комплекс боксов, что заставило отказаться от связки поворотов перед стартовой прямой. Также были значительно увеличены и частично заасфальтированы зоны безопасности.

Айртон Сенна и Ален Прост сражаются в Имоле в 1989-м. «Эски» «Вильнев» еще нет

Айртон Сенна и Ален Прост сражаются в Имоле в 1989-м. «Эски» «Вильнев» еще нет

Фото: Motorsport Images

По мнению Дэймона Хилла, который выступал как на старой, так и на новой конфигурации трассы, нынешняя версия не понравилась бы Сенне.  

«Здесь всегда было видно, кто чего стоит. Гонщики часто допускали ошибки, – объяснил британец в подкасте F1 Nation. – Думаю, сейчас мы в какой-то мере утратили эту сложность – и в минувший уик-энд это застало многих врасплох. 

Достаточно вспомнить реакцию Джорджа Расселла, когда он обнаружил, что не так-то просто опередить соперника по внешней траектории на сыром асфальте на скорости под 300 км/ч.

Но именно так и должно быть. Пардон за такие слова, но если говорить об изменениях в Имоле после 1994 года, то думаю, увидь их Роланд [Раценбергер, разбившийся в квалификации за день до Сенны] или Айртон, они бы ужаснулись тому, что произошло. Думаю, они считали вызовом сложность Формулы 1 и тот риск, каким становилась расплата за ошибки.

Уверен, что не всем понравятся эти слова, но по мне это слишком просто, если ты ошибаешься – а затем спокойно возвращаешься обратно на трассу. 

Сейчас, въезжая в поворот полным газом, ты платишь за это лишь небольшой потерей времени, проехав по асфальту полосы безопасности. Это не является для пилотов серьезным испытанием. 

Должны быть сложности и известная доля риска. Вот, скажем, в Сузуке нет таких зон безопасности, и я должен сказать, что там почти никто не вылетает».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Имола
Пилоты Айртон Сенна , Дэймон Хилл

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