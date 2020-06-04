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Формула 1 / Новость

Совместный полет и два часа переговоров. Как Райкконен стал пилотом Alfa Romeo

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Совместный полет и два часа переговоров. Как Райкконен стал пилотом Alfa Romeo
Автор:
, Редактор Ф1
4 июн. 2020 г., 11:57

Эта история началась летом 2017 года на борту частного самолета, а закончилась возвращением Кими Райкконена в свою самую первую команду. Ее рассказал многолетний тим-менеджер Sauber и Alfa Romeo Беат Цендер

В далеком 2001 году юный Кими Райкконен, к тому времени имевший за плечами всего 23 гонки в молодежных классах, дебютировал в Ф1 за рулем машины Sauber.

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Его дальнейшая карьера – первая победа с McLaren, титул в Ferrari, уход из Ф1 и яркое возвращение – отлично известны поклонниками Ф1. Когда в сентябре 2018-го Скудерия объявила, что заменит финна на Шарля Леклера, Кими вернулся в Sauber.

Спустя несколько месяцев команда из Хинвиля сменила название на Alfa Romeo, и именно в ее цветах 40-летний Райкконен готовится провести еще один сезон, по ходу которого сможет преодолеть рекорд Рубенса Баррикелло по числу стартов Ф1.

О том, как стало возможным возвращение гонщика, в интервью Motorsport.com рассказал бессменным тим-менеджер Sauber и Alfa Romeo Беат Цендер.

«Я довольно долго занимался этим вопросом, – признался он. – Еще выступая за Ferrari, Кими финишировал третьим в Сильверстоуне в 2017 году. Так получилось, что он согласился подбросить меня с трассы на своем частном самолете. Там-то и начался наш разговор о его будущем.

Я сказал: «Знаешь, если тебе не захочется больше выступать за Ferrari, или если они не захотят продлять твой контракт, просто набери мне. Я все сделаю. 

Если только тебе интересно и ты чувствуешь мотивацию вернуться, мы найдем вариант». После этого мы еще несколько раз возвращались к этой теме».

Ferrari сообщила Райкконену, что не собирается продлевать с ним контракт, всего за несколько дней до официального анонса. Кими вскоре вышел на связь с Цендером и главой Sauber Фредериком Вассёром – и все было решено в кратчайшие сроки.

«Когда в 2018-м Ferrari решила решила взять Шарля, мы сразу вышли на связь, – рассказал тим-менеджер о событиях уик-энда в Монце. – Уже во вторник после гонки у нас с Фредом и Кими состоялась встреча. И за два часа мы договорились обо всех главных условиях контракта. На самом деле, это был не контракт, а просто договоренность, так как контрактов Кими никогда не читал».

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Говоря о том, что помогло так быстро прийти к согласию, Цендер пояснил, что все эти годы он поддерживал хорошие отношения с финским пилотом.

«Все эти годы у нас сохранялась связь, – отметил он. – Когда еще были дозаправки, мы всегда рассказывали ему, сколько топлива будет на старте у наших гонщиков. Это были очень позитивные отношения».

Беат добавил: «У Кими всегда было особенное чувство машины. Теперь он очень точно знает, чего хочет от машины, и как нужно менять ее настройки, чтобы выжать максимум. Технически он всегда был отлично подкован. И с мотивацией у него тоже полный порядок.

На наших брифингах и просто по ходу работы, когда инженеры пытаются подать ситуацию лучше, чем она есть на самом деле, Кими всегда говорит: «Нет-нет, поверьте мне, это неправильно. Нам надо делать вот так».

Он очень четко представляет ситуацию».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Автор Люк Смит

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