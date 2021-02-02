Джим Ратклиф – совладелец британского химического концерна Ineos – заявил о том, что сотрудничество его компании с маркой Mercedes должно способствовать появлению в Формуле 1 водородных технологий. Напомним, что в начале прошлого года Ineos стал одним из главных спонсоров чемпионской команды Ф1, а в конце – совладельцем, которому теперь принадлежит треть коллектива.

«У Mercedes уже есть невероятные технологии, которые могут быть использованы на тяжелых грузовиках, – заявил недавно Ратклиф. – Это многое говорит о перспективах водорода в роли заменителя бензина.

Наша компания – крупнейший, если не самый крупный производитель водорода в Европе. Вдобавок мы – лидеры в сфере технологий, которые позволяют максимально эффективно организовать процесс электролиза, когда водород добывается из воды. Так что, сотрудничество Mercedes и Ineos может принести серьезный результат».

Тем временем руководитель концерна Daimler Ола Каллениус считает, что вне зависимости от перспектив использования водорода или аккумуляторных электромобилей и автопроизводителям, и Формуле 1 не имеет смысла отказываться от исследований в сфере возобновляемого топлива.

«Даже если электрификация автопарка будет продвигаться быстрыми темпами, по планете еще долго буду ездить миллионы автомобилей с привычными двигателями внутреннего сгорания. С их негативными влиянием на экологию тоже надо будет бороться – и Формула 1 может сыграть важную роль, экспериментируя с биотопливом и другими перспективными вариантами».