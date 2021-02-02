Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
127 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
148 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
162 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
176 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
211 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
218 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
232 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
239 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
246 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
260 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
267 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
275 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
288 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
303 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
312 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород

Поделились
Комментарии
Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород
Автор:
, Главный редактор

Концерн Ineos готов участвовать в работе над перспективными технологиями в сфере силовых установок

Джим Ратклиф – совладелец британского химического концерна Ineos – заявил о том, что сотрудничество его компании с маркой Mercedes должно способствовать появлению в Формуле 1 водородных технологий. Напомним, что в начале прошлого года Ineos стал одним из главных спонсоров чемпионской команды Ф1, а в конце – совладельцем, которому теперь принадлежит треть коллектива.

«У Mercedes уже есть невероятные технологии, которые могут быть использованы на тяжелых грузовиках, – заявил недавно Ратклиф. – Это многое говорит о перспективах водорода в роли заменителя бензина.

Наша компания – крупнейший, если не самый крупный производитель водорода в Европе. Вдобавок мы – лидеры в сфере технологий, которые позволяют максимально эффективно организовать процесс электролиза, когда водород добывается из воды. Так что, сотрудничество Mercedes и Ineos может принести серьезный результат».

Читайте также:

Тем временем руководитель концерна Daimler Ола Каллениус считает, что вне зависимости от перспектив использования водорода или аккумуляторных электромобилей и автопроизводителям, и Формуле 1 не имеет смысла отказываться от исследований в сфере возобновляемого топлива.

«Даже если электрификация автопарка будет продвигаться быстрыми темпами, по планете еще долго буду ездить миллионы автомобилей с привычными двигателями внутреннего сгорания. С их негативными влиянием на экологию тоже надо будет бороться – и Формула 1 может сыграть важную роль, экспериментируя с биотопливом и другими перспективными вариантами».

Читайте также:

Анализ: почему у гонщиков Ф1 так часто находят COVID-19?

Предыдущая новость

Анализ: почему у гонщиков Ф1 так часто находят COVID-19?
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород
Формула 1 Формула 1 / Новость

Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород

Анализ: почему у гонщиков Ф1 так часто находят COVID-19?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: почему у гонщиков Ф1 так часто находят COVID-19?

Следом за новым болидом McLaren покажет новый суперкар
Формула 1 Формула 1 / Новость

Следом за новым болидом McLaren покажет новый суперкар

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

Хэмилтон: Сенна – как и я – был один против целой системы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Сенна – как и я – был один против целой системы

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Самое важное:

Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород
Формула 1 Формула 1 / Новость

Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород

Анализ: почему у гонщиков Ф1 так часто находят COVID-19?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: почему у гонщиков Ф1 так часто находят COVID-19?

Mercedes и Aston Martin покажут новые болиды Формулы 1 в марте
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes и Aston Martin покажут новые болиды Формулы 1 в марте

Red Bull показала ливрею машины Элбона в DTM
DTM DTM / Новость

Red Bull показала ливрею машины Элбона в DTM

Самое читаемое

1
Формула 1

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

1дн
2
Формула 1

Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород

25мин
3
Формула 1

Анализ: почему у гонщиков Ф1 так часто находят COVID-19?

45мин
4
Формула 1

Следом за новым болидом McLaren покажет новый суперкар

5
Формула 1

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

2дн

Самое важное:

Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород

Совладелец и спонсор Mercedes настроен сделать топливом Формулы 1 водород

Формула 1
25мин
Анализ: почему у гонщиков Ф1 так часто находят COVID-19?

Анализ: почему у гонщиков Ф1 так часто находят COVID-19?

Формула 1
45мин
Mercedes и Aston Martin покажут новые болиды Формулы 1 в марте

Mercedes и Aston Martin покажут новые болиды Формулы 1 в марте

Формула 1
Red Bull показала ливрею машины Элбона в DTM

Red Bull показала ливрею машины Элбона в DTM

DTM
Джордан: Командам Формулы 1 не нужны Деннисы и Уильямсы

Джордан: Командам Формулы 1 не нужны Деннисы и Уильямсы

Формула 1

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.