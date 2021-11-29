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Формула 1 Новости

Совет Феттеля Хэму и Максу: Уэббер мне не помог и вам не помогут

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По словам четырехкратного чемпиона, не стоит рассчитывать на помощь напарников, а если именно они решат судьбу титула, то победа будет незаслуженной

Совет Феттеля Хэму и Максу: Уэббер мне не помог и вам не помогут

Себастьян Феттель за свою карьеру выиграл уже четыре чемпионских титула в Формуле 1, и все за команду Red Bull в начале прошлого десятилетия. Его партнером тогда был Марк Уэббер, причем между гонщиками порой возникали конфликты на трассе.

В частности, это было связано с тем, что Уэббер очевидно не хотел мириться с ролью второго пилота и не не желал придерживаться командной тактики, пропуская Феттеля вперед.

Спустя годы Феттель признался, что считает именно такое отношение между напарниками нормальным и естественным, и посоветовал Льюису Хэмилтону и Максу Ферстаппену не рассчитывать на помощь напарников в оставшихся гонках.

«Марк обычно также боролся за титул, и я не знаю, каково это получать поддержку от напарника, – цитирует Феттеля издание GPFans.com. – Мне трудно представить, чтобы в команде было четкое распределение ролей, в Red Bull никогда такого не было.

Мы всегда были близки по очкам, и к середину сезона никогда не было однозначно ясно, у кого из нас больше шансов. Более того, я вообще не сторонник тактики «второго номера», который нужен только, чтобы помогать лидеру. И не думаю, что сейчас это актуально.

Возможно вы скажете, что я стараюсь словить хайп, но мне кажется каждый должен гоняться сам за себя, сражаться за свой титул. Меня полностью устраивает, что я сам не получал большой поддержки от напарника. Я не хочу сказать, что я обижен на Марка. Напротив, я всегда считал, что должен сам отвечать за себя и от того я еще больше горжусь достигнутым.

Я сам стал четырехкратным чемпионом, а не благодаря помощи напарника».

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