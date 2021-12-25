Сотрудники Red Bull не получат премий, но все равно рады. Вот почему

В финале сезона 2021 года Макс Ферстаппен выиграл чемпионат Формулы 1, но его команда Red Bull окончательно упустила и без того призрачный шанс выиграть Кубок конструкторов.

По правилам чемпионата, основные призовые деньги распределяются именно между командами пропорционально их положению в общем зачете. Потому в Mercedes хотя и выглядели расстроенными из-за поражения Льюиса Хэмилтона, позволили себе тем же вечером устроить грандиозную вечеринку в Абу-Даби по случаю победы в командном зачете.

В теории в Red Bull было бы предпочтительнее оказаться на месте Mercedes, обменяв титул Ферстаппена на Кубок в командном зачете. Но на деле никто в команде «Быков» на это бы не согласился даже ради премий, уверен глава Red Bull Кристиан Хорнер.

«Деньги платят за Кубок конструкторов, – напомнил Хорнер. – В нашей и, я думаю, в любой другой команде премии по итогам сезона платят в зависимости от достижений в Кубке конструкторов, а не за то, чего добиваются пилоты.

Однако гонщики сами по себе очень популярны, их борьба привлекает больше внимания. Поэтому титул в зачете пилотов более престижный. Не думаю, что найдется хоть один сотрудник команды в Формуле 1, кто бы променял титул в личном зачете на Кубок конструкторов.

Понятно, что проиграв в зачете конструкторов, мы потеряли миллионы долларов. Но престиж от победы в зачете пилотов стоит еще большего. Именно этого мы в первую очередь хотели добиться. И вот почему это для нас так важно».