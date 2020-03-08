Сотрудникам Ferrari разрешили покинуть зону карантина
Команда в полном составе примет участие в Гран При Австралии
Власти Италии разрешили сотрудникам команды Ferrari покинуть их базу в Маранелло, которая оказалась в зоне карантина, введенного из-за коронавируса. Это позволит всей команде прибыть на Гран При Австралии. Так, большинство механиков Скудерии покинут Италию уже сегодня, а глава команды Маттиа Бинотто вылетит в Мельбурн завтра, подтвердил представитель Ferrari.
Некоторые сотрудники команды уже находятся в Австралии. Они рассказали, что при прилете у них проверили температуру, но не стали задерживать на карантин.
Предполагается, что и сотрудники команд других чемпионатов также смогут покинуть северные регионы Италии, где введен карантин. В зону, в частности, попали базу команд Yamaha и Aprilia чемпионата MotoGP, а также штаб-квартира Pirelli.
С субботнего вечера карантин был введен в 14 регионах Италии. Их жителям под страхом тюремного заключения запрещено покидать свои районы, однако власти могут сделать исключение в случае острой производственной необходимости. Судя по всему, гонки признаны достаточным поводом для такого исключения.
Дополнительная информация: Франко Нуньес
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии Билеты
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Сотрудникам Ferrari разрешили покинуть зону карантина
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