Сотрудникам Ferrari разрешили покинуть зону карантина

Власти Италии разрешили сотрудникам команды Ferrari покинуть их базу в Маранелло, которая оказалась в зоне карантина, введенного из-за коронавируса. Это позволит всей команде прибыть на Гран При Австралии. Так, большинство механиков Скудерии покинут Италию уже сегодня, а глава команды Маттиа Бинотто вылетит в Мельбурн завтра, подтвердил представитель Ferrari.

Некоторые сотрудники команды уже находятся в Австралии. Они рассказали, что при прилете у них проверили температуру, но не стали задерживать на карантин.

Предполагается, что и сотрудники команд других чемпионатов также смогут покинуть северные регионы Италии, где введен карантин. В зону, в частности, попали базу команд Yamaha и Aprilia чемпионата MotoGP, а также штаб-квартира Pirelli.

С субботнего вечера карантин был введен в 14 регионах Италии. Их жителям под страхом тюремного заключения запрещено покидать свои районы, однако власти могут сделать исключение в случае острой производственной необходимости. Судя по всему, гонки признаны достаточным поводом для такого исключения.

Дополнительная информация: Франко Нуньес