Сотрудников и пилотов команд Формулы 1 предупредили об угрозе ареста. Гонщиков, инженеров и механиков смогут отправить в тюрьму, если они нарушат обязательный карантин на Гран При Венгрии.

Венгерское правительство в целях борьбы с распространением коронавируса будет пристально следить за всеми работниками Ф1, особенно из Великобритании и стран за пределами Евросоюза.

В субботу утром команды получили письма, в которых сообщается: все сотрудники из этих стран должны будут находиться в пределах автодрома либо мест своего проживания. Им не будет позволено покидать эти места даже ради приема пищи или проведения свободного времени.

Нарушителям венгерское правительство угрожает не только арестами, но и штрафами до 15 тыс. евро. Под ограничения должно попасть более половины всех сотрудников Ф1, так как семь из десяти команд базируются в Великобритании.