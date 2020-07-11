Коронавирус и гонки
Сотрудникам Формулы 1 пригрозили тюрьмой за нарушение карантина
В Венгрии за работниками серии будет очень строгий контроль
Сотрудников и пилотов команд Формулы 1 предупредили об угрозе ареста. Гонщиков, инженеров и механиков смогут отправить в тюрьму, если они нарушат обязательный карантин на Гран При Венгрии.
Венгерское правительство в целях борьбы с распространением коронавируса будет пристально следить за всеми работниками Ф1, особенно из Великобритании и стран за пределами Евросоюза.
В субботу утром команды получили письма, в которых сообщается: все сотрудники из этих стран должны будут находиться в пределах автодрома либо мест своего проживания. Им не будет позволено покидать эти места даже ради приема пищи или проведения свободного времени.
Нарушителям венгерское правительство угрожает не только арестами, но и штрафами до 15 тыс. евро. Под ограничения должно попасть более половины всех сотрудников Ф1, так как семь из десяти команд базируются в Великобритании.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Местонахождение
|Хунгароринг
|Автор
|Джонатан Нобл