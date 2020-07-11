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Сотрудникам Формулы 1 пригрозили тюрьмой за нарушение карантина

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Сотрудникам Формулы 1 пригрозили тюрьмой за нарушение карантина
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
11 июл. 2020 г., 11:41

В Венгрии за работниками серии будет очень строгий контроль

Сотрудников и пилотов команд Формулы 1 предупредили об угрозе ареста. Гонщиков, инженеров и механиков смогут отправить в тюрьму, если они нарушат обязательный карантин на Гран При Венгрии.

Венгерское правительство в целях борьбы с распространением коронавируса будет пристально следить за всеми работниками Ф1, особенно из Великобритании и стран за пределами Евросоюза. 

В субботу утром команды получили письма, в которых сообщается: все сотрудники из этих стран должны будут находиться в пределах автодрома либо мест своего проживания. Им не будет позволено покидать эти места даже ради приема пищи или проведения свободного времени.

Нарушителям венгерское правительство угрожает не только арестами, но и штрафами до 15 тыс. евро. Под ограничения должно попасть более половины всех сотрудников Ф1, так как семь из десяти команд базируются в Великобритании. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Местонахождение Хунгароринг
Автор Джонатан Нобл

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