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Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

Сотрудник McLaren избавился от симптомов коронавируса

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Сотрудник McLaren избавился от симптомов коронавируса
Автор:
, редактор (Франция)
16 мар. 2020 г., 14:10

Работник команды McLaren, у которого диагностировали коронавирус, пошел на поправку

У представителя гоночного коллектива McLaren, который заразился коронавирусом на Гран При Австралии, исчезли все симптомы заболевания. Об этом сообщила команда Формулы 1. Согласно официальному заявлению McLaren, сотрудник выздоравливает.

Заражение работника вирусом COVID-19 стало причиной, по которой McLaren отказалась участвовать в гонке. Позднее этап в Мельбурне отменили для всех команд Формулы 1.

Узнав о том, что сотрудник инфицирован, McLaren отправила на карантин 14 человек, непосредственно контактировавших с заболевшим. Остальные представители команды улетели из Австралии в Великобританию. С 14 людьми на карантине хотел остаться руководитель McLaren Андреас Зайдль, но в итоге вместо него в Мельбурне остался гоночный директор Андреа Стелла.

Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль (в центре) с главой компании McLaren Заком Брауном (справа)

Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль (в центре) с главой компании McLaren Заком Брауном (справа)

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Исполнительный директор McLaren Зак Браун признался, что решение о снятии с гонки команда приняла еще до отъезда в Австралию. По словам Брауна, они с Зайдлем договорились: если хотя бы у одного из работников команды в Мельбурне обнаружат вирус, McLaren не станет выходить на старт. В итоге так и получилось.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Команды McLaren В Магазин
Автор Бенжамен Винель

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