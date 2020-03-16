Сотрудник McLaren избавился от симптомов коронавируса
Работник команды McLaren, у которого диагностировали коронавирус, пошел на поправку
У представителя гоночного коллектива McLaren, который заразился коронавирусом на Гран При Австралии, исчезли все симптомы заболевания. Об этом сообщила команда Формулы 1. Согласно официальному заявлению McLaren, сотрудник выздоравливает.
Заражение работника вирусом COVID-19 стало причиной, по которой McLaren отказалась участвовать в гонке. Позднее этап в Мельбурне отменили для всех команд Формулы 1.
Узнав о том, что сотрудник инфицирован, McLaren отправила на карантин 14 человек, непосредственно контактировавших с заболевшим. Остальные представители команды улетели из Австралии в Великобританию. С 14 людьми на карантине хотел остаться руководитель McLaren Андреас Зайдль, но в итоге вместо него в Мельбурне остался гоночный директор Андреа Стелла.
Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль (в центре) с главой компании McLaren Заком Брауном (справа)
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Исполнительный директор McLaren Зак Браун признался, что решение о снятии с гонки команда приняла еще до отъезда в Австралию. По словам Брауна, они с Зайдлем договорились: если хотя бы у одного из работников команды в Мельбурне обнаружат вирус, McLaren не станет выходить на старт. В итоге так и получилось.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Бенжамен Винель
Сотрудник McLaren избавился от симптомов коронавируса
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