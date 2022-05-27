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Формула 1 / Гран При Монако Новости

«Сотня кочек на каждой прямой». Хэмилтон разнес трассу в Монако

По словам семикратного чемпиона мира, ни разу за карьеру он не встречал столь скверной подготовки к Гран При, как в этот уик-энд

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
«Сотня кочек на каждой прямой». Хэмилтон разнес трассу в Монако
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После очевидного прогресса в Испании, где команде Mercedes удалось после многих недель работы избавить машину от вертикальной раскачки на прямых, на Гран При Монако прежние сложности вновь проявили себя. 

Свой вклад в возвращение «козления» внесли и особенности городской трассы. Льюис Хэмилтон, который завершил день с 12-м временем, объяснил: «Начну с того, что это самая кочковатая трасса, на которой я вообще когда-либо гонялся.

Это заметно все осложняет. Но, кроме того, нашу машину вновь сильно трясет. Но это другая тряска, не та, которая была раньше. Она проявляется и на малых скоростях, тут дело не в аэродинамике. А из-за кочек на трассе все становится только хуже».

Джордж Расселл, который показал в пятницу тал шестым по скорости, добавил: «Есть места, где два колеса одновременно отрываются от асфальта. В пятом повороте (Мирабо – прим.ред.) переднее правое оказывается в воздухе, но шасси такое жесткое, что левое заднее тоже теряет сцепление. Есть места, где мы практически делаем "вили", так как ни одно из передних колес не достает до асфальта. 

Это сложно. Не знаю, получится ли что-то сделать с машиной. Пока мы пробуем все, что возможно, чтобы облегчить ситуацию и обрести уверенность в машине. Парни постараются что-то придумать до завтра».

Джордж Расселл, Mercedes W13

Джордж Расселл, Mercedes W13

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Хэмилтон отметил: «Тут на каждой прямой сотня кочек. Не знаю, испытывают ни остальные что-то похожее, но мы ездим словно по кочковатым американским горкам. 

Помню, когда я только начинал выступления в Ф1 и впервые приехал сюда, машины были легкими и юркими. Управлять такими было куда приятнее. 

Сейчас они стали очень тяжелыми, таких тяжелых не было еще никогда. Тормозить приходится в других местах. И просто безумие, что в 2022 году не смогли сделать ровную трассу, хотя и перекладывали асфальт. Словно технологии против нас. 

Но несмотря на все трудности, думаю, мы прибавим до завтра. Сцепление не такое и плохое, надо будет просто собрать хороший круг. 

Но пока у меня глаза словно выпрыгивают из глазниц. Тут надо будет что-то придумать. Пока мы не так быстры, как Ferrari и Red Bull. Будем стараться удержаться впереди McLaren».

Хэмилтон трижды побеждал в Гран При Монако, однако в прошлом году стартовал в княжестве шестым и до финиша потерял еще одну позицию. 

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