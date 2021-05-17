Попавшему в больницу экс-пилоту Ф1 Рейтеману стало лучше
Победителя 12 Гран При перевели из отделения интенсивной терапии в общую палату
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Имя Карлоса Рейтемана появилось в новостях в начале мая, когда вице-чемпион мира и популярный политик оказался на больничной койке с желудочным кровотечением. Медики оценивали состояние 79-летнего аргентинца как тяжелое, причем стабилизировать его долгое время не удавалось.
Однако на минувшей неделе положение начало меняться к лучшему. В воскресенье стало известно, что сенатор пошел на поправку, что позволило перевести его из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об этом сообщила газета La Capital.
Дочка гонщика Мариана опубликовала в социальных сетях фото, на котором Карлос сидит на своей больничной койке и читает указанную газету.
Рейтеман выступал в Ф1 на протяжении 12 сезонов, он был пилотом Brabham, Ferrari, Williams и Lotus. В 1981 году аргентинцу не хватило всего одного очка до чемпионского титула.
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Карлос Рейтеман
|Автор
|Луис Рамирес