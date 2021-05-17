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Формула 1 Новость

Попавшему в больницу экс-пилоту Ф1 Рейтеману стало лучше

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Победителя 12 Гран При перевели из отделения интенсивной терапии в общую палату

Попавшему в больницу экс-пилоту Ф1 Рейтеману стало лучше

Имя Карлоса Рейтемана появилось в новостях в начале мая, когда вице-чемпион мира и популярный политик оказался на больничной койке с желудочным кровотечением. Медики оценивали состояние 79-летнего аргентинца как тяжелое, причем стабилизировать его долгое время не удавалось.  

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Однако на минувшей неделе положение начало меняться к лучшему. В воскресенье стало известно, что сенатор пошел на поправку, что позволило перевести его из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об этом сообщила газета La Capital.

Дочка гонщика Мариана опубликовала в социальных сетях фото, на котором Карлос сидит на своей больничной койке и читает указанную газету. 

Рейтеман выступал в Ф1 на протяжении 12 сезонов, он был пилотом Brabham, Ferrari, Williams и Lotus. В 1981 году аргентинцу не хватило всего одного очка до чемпионского титула.

 
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Серия Формула 1
Пилоты Карлос Рейтеман
Автор Луис Рамирес

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