Попавшему в больницу экс-пилоту Ф1 Рейтеману стало лучше

Имя Карлоса Рейтемана появилось в новостях в начале мая, когда вице-чемпион мира и популярный политик оказался на больничной койке с желудочным кровотечением. Медики оценивали состояние 79-летнего аргентинца как тяжелое, причем стабилизировать его долгое время не удавалось.

Однако на минувшей неделе положение начало меняться к лучшему. В воскресенье стало известно, что сенатор пошел на поправку, что позволило перевести его из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об этом сообщила газета La Capital.

Дочка гонщика Мариана опубликовала в социальных сетях фото, на котором Карлос сидит на своей больничной койке и читает указанную газету.

Рейтеман выступал в Ф1 на протяжении 12 сезонов, он был пилотом Brabham, Ferrari, Williams и Lotus. В 1981 году аргентинцу не хватило всего одного очка до чемпионского титула.