Состояние Норриса вынудило McLaren задуматься о замене
Ландо серьезно отравился – и в четверг вечером команда позвала Ника де Вриса на подгонку сиденья
Ландо Норрис не принял участия в запланированных на четверг медиа-сессиях в Сан-Паулу из-за пищевого отравления. Состояние гонщика было настолько серьезным, что его команде McLaren пришлось принять меры и подготовить замену.
Ник де Врис, который по ходу нынешнего сезона уже пилотировал в Гран При технику Williams, Mercedes и Aston Martin, прошел подгонку сиденья в кокпите оранжевой MCL36.
В пятницу утром команда сообщила, что состояние Ландо позволяет принять участие в тренировке и квалификации, британец приступил к работе на трассе, однако в паддоке циркулируют слухи, что после часовой утренней сессии Ландо и его доктора примут окончательное решение – продолжать уик-энд или же взять паузу и вернуться за руль в субботу, чтобы стартовать в спринте самым последним.
Если де Врис все же получит возможность сесть за руль, он станет первым пилотом в истории Формулы 1, который по ходу одного сезона ездил за четыре разных команды.
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