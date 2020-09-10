Состав пилотов Формулы 1 в 2021 году: слухи и факты

Недавно мы уже публиковали весьма подробный анализ положения вещей, однако теперь его необходимо актуализировать с учетом новых данных.

Отказ Racing Point от продолжения сотрудничества с Серхио Пересом делает гонщика интересным кандидатом для тех команд, которым требуется сочетание скорости и бюджета.

Представленная таблица актуальна по состоянию на 10 сентября – и содержит данные о подтвержденных контрактах и главных кандидатах.

Стоит отметить, что формально команда Williams заявила о сохранении обоих гонщиков на будущий сезон, но в связи со сменой владельцев тут возможны изменения.

В отношении тех мест, которые остаются свободными, мы собрали все более-менее достоверные слухи последнего времени.

Всего в пелотоне подтверждены 12 гонщиков, еще восемь мест остаются вакантными.

Состав Формулы 1 на 2021 год (курсивом выделены не подтвержденные, но наиболее вероятные кандидатуры):