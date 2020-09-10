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Формула 1 / Новость

Состав пилотов Формулы 1 в 2021 году: слухи и факты

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Состав пилотов Формулы 1 в 2021 году: слухи и факты
Автор:
, Ответственный редактор

Объявление о контракте Себастьяна Феттеля с Aston Martin хоть и было ожидаемым, но серьезно повлияло на состояние рынка гонщиков на будущий сезон

Недавно мы уже публиковали весьма подробный анализ положения вещей, однако теперь его необходимо актуализировать с учетом новых данных. 

Отказ Racing Point от продолжения сотрудничества с Серхио Пересом делает гонщика интересным кандидатом для тех команд, которым требуется сочетание скорости и бюджета. 

Представленная таблица актуальна по состоянию на 10 сентября – и содержит данные о подтвержденных контрактах и главных кандидатах.

Стоит отметить, что формально команда Williams заявила о сохранении обоих гонщиков на будущий сезон, но в связи со сменой владельцев тут возможны изменения. 

В отношении тех мест, которые остаются свободными, мы собрали все более-менее достоверные слухи последнего времени. 

Всего в пелотоне подтверждены 12 гонщиков, еще восемь мест остаются вакантными.

Состав Формулы 1 на 2021 год (курсивом выделены не подтвержденные, но наиболее вероятные кандидатуры):

Germany Mercedes

Finland Валттери Боттас

United Kingdom Льюис Хэмилтон
Italy Ferrari

Monaco Шарль Леклер

Spain Карлос Сайнс
Austria Red Bull

Netherlands Макс Ферстаппен

Thailand Алекс Элбон
United Kingdom McLaren

United Kingdom Ландо Норрис

Australia Даниэль Риккардо
France Alpine

Spain Фернандо Алонсо

France Эстебан Окон
United Kingdom Aston Martin

Germany Себастьян Феттель

Canada Лэнс Стролл
Italy AlphaTauri

France Пьер Гасли

Russian Federation Даниил Квят

Japan Юки Цунода
Italy Alfa Romeo

Germany Мик Шумахер

Mexico Серхио Перес

Finland Кими Райкконен

Italy Антонио Джовинацци
United States Haas F1

Denmark Кевин Магнуссен

Mexico Серхио Перес

France Ромен Грожан

Germany Нико Хюлькенберг

Italy пилоты Академии Ferrari
United Kingdom Williams

United Kingdom Джордж Расселл

Canada Николя Латифи

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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