Состав пилотов Формулы 1 в 2021 году: слухи и факты
Объявление о контракте Себастьяна Феттеля с Aston Martin хоть и было ожидаемым, но серьезно повлияло на состояние рынка гонщиков на будущий сезон
Недавно мы уже публиковали весьма подробный анализ положения вещей, однако теперь его необходимо актуализировать с учетом новых данных.
Отказ Racing Point от продолжения сотрудничества с Серхио Пересом делает гонщика интересным кандидатом для тех команд, которым требуется сочетание скорости и бюджета.
Представленная таблица актуальна по состоянию на 10 сентября – и содержит данные о подтвержденных контрактах и главных кандидатах.
Стоит отметить, что формально команда Williams заявила о сохранении обоих гонщиков на будущий сезон, но в связи со сменой владельцев тут возможны изменения.
В отношении тех мест, которые остаются свободными, мы собрали все более-менее достоверные слухи последнего времени.
Всего в пелотоне подтверждены 12 гонщиков, еще восемь мест остаются вакантными.
Состав Формулы 1 на 2021 год (курсивом выделены не подтвержденные, но наиболее вероятные кандидатуры):
|Mercedes
|
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
|Ferrari
|
Шарль Леклер
Карлос Сайнс
|Red Bull
|
Макс Ферстаппен
Алекс Элбон
|McLaren
|
Ландо Норрис
Даниэль Риккардо
|Alpine
|
Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
|Aston Martin
|
Себастьян Феттель
Лэнс Стролл
|AlphaTauri
|
Пьер Гасли
Даниил Квят
Юки Цунода
|Alfa Romeo
|
Мик Шумахер
Серхио Перес
Кими Райкконен
Антонио Джовинацци
|Haas F1
|
Кевин Магнуссен
Серхио Перес
Ромен Грожан
Нико Хюлькенберг
пилоты Академии Ferrari
|Williams
|
Джордж Расселл
Николя Латифи
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский