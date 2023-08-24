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Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения

После объявления Haas в пелотоне нового сезона осталось всего шесть формальных вакансий – а реальных и того меньше. Вот как выглядит ситуация на конец лета

Александр Кабановский
Автор:
Гонщики Ф1 сезона-2023 на стартовой решетке

Не успели по ходу летних каникул появиться слухи о возможности появления в Haas Антонио Джовинацци, как команда опровергла их, продлив контракты с нынешними гонщиками. И хотя это первое объявление по ходу нынешнего сезона переходов, большая часть будущего пелотона была известна уже давно благодаря долгосрочным соглашениям. 

Свои составы сохранят неизменными Red Bull, Ferrari, McLaren и Alpine. Кроме того, в прежних командах останутся Джордж Расселл, Фернандо Алонсо, Валттери Боттас и Алекс Элбон. 

Еще с двумя вакансиями ситуация выглядит полностью ясной: за Mercedes продолжит выступать Льюис Хэмилтон, а за Aston Martin – Лэнс Стролл. Никаких альтернатив тут нет, хотя нет и формального подтверждения. 

Чуть больше интриги в AlphaTauri, но и в Фаэнце состав с высокой вероятностью останется прежним. Впрочем, все же не стоит полностью сбрасывать со счетов Лиама Лоусона, который сейчас здорово смотрится в японской Суперформуле.

Реально интересной ситуация остается только в Alfa Romeo и Williams: первой надо постепенно готовиться к началу сотрудничества с Audi, потому есть смысл уже сейчас взять пилота на перспективу. Чжоу Гуаньюй в таком качестве вызывает вопросы, что повышает шансы нынешнего лидера Ф2 Тео Пуршера. Многое будет зависеть от того, удастся ли французу завоевать титул в молодежной серии. 

В Гроу пока нет серьезных вопросов к Логану Сардженту, но если появится кандидат с более достойными аргументами (причем не только финансовыми), то перестановка вполне возможна. 

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Состав команд Формулы 1 в 2024 году

Команда Есть контракт Кандидаты
Austria Red Bull Racing

Netherlands Макс Ферстаппен

Mexico Серхио Перес

  
Italy Ferrari

Monaco Шарль Леклер

Spain Карлос Сайнс

  
Germany Mercedes

United Kingdom Джордж Расселл

 United Kingdom Льюис Хэмилтон
France Alpine

France Эстебан Окон

France Пьер Гасли

  
United Kingdom McLaren

United Kingdom Ландо Норрис

Australia Оскар Пиастри

  
Switzerland Sauber

Finland Валттери Боттас

China Гуаньюй Чжоу

France Тео Пуршер
United Kingdom Aston Martin

Spain Фернандо Алонсо

Canada Лэнс Стролл
United States Haas

Denmark Кевин Магнуссен

Germany Нико Хюлькенберг

 
Italy AlphaTauri*

 

Australia Даниэль Риккардо

Japan Юки Цунода

New Zealand Лиам Лоусон
United Kingdom Williams

United Kingdom / Thailand Алекс Элбон

United States Логан Сарджент

Germany Мик Шумахер

China Гуаньюй Чжоу

*команда сменит название 

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