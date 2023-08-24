Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
После объявления Haas в пелотоне нового сезона осталось всего шесть формальных вакансий – а реальных и того меньше. Вот как выглядит ситуация на конец лета
Не успели по ходу летних каникул появиться слухи о возможности появления в Haas Антонио Джовинацци, как команда опровергла их, продлив контракты с нынешними гонщиками. И хотя это первое объявление по ходу нынешнего сезона переходов, большая часть будущего пелотона была известна уже давно благодаря долгосрочным соглашениям.
Свои составы сохранят неизменными Red Bull, Ferrari, McLaren и Alpine. Кроме того, в прежних командах останутся Джордж Расселл, Фернандо Алонсо, Валттери Боттас и Алекс Элбон.
Еще с двумя вакансиями ситуация выглядит полностью ясной: за Mercedes продолжит выступать Льюис Хэмилтон, а за Aston Martin – Лэнс Стролл. Никаких альтернатив тут нет, хотя нет и формального подтверждения.
Чуть больше интриги в AlphaTauri, но и в Фаэнце состав с высокой вероятностью останется прежним. Впрочем, все же не стоит полностью сбрасывать со счетов Лиама Лоусона, который сейчас здорово смотрится в японской Суперформуле.
Реально интересной ситуация остается только в Alfa Romeo и Williams: первой надо постепенно готовиться к началу сотрудничества с Audi, потому есть смысл уже сейчас взять пилота на перспективу. Чжоу Гуаньюй в таком качестве вызывает вопросы, что повышает шансы нынешнего лидера Ф2 Тео Пуршера. Многое будет зависеть от того, удастся ли французу завоевать титул в молодежной серии.
В Гроу пока нет серьезных вопросов к Логану Сардженту, но если появится кандидат с более достойными аргументами (причем не только финансовыми), то перестановка вполне возможна.
Состав команд Формулы 1 в 2024 году
|Команда
|Есть контракт
|Кандидаты
|Red Bull Racing
|
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
|Ferrari
|
Шарль Леклер
Карлос Сайнс
|Mercedes
|
Джордж Расселл
|Льюис Хэмилтон
|Alpine
|
Эстебан Окон
Пьер Гасли
|McLaren
|
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
|Sauber
|
Валттери Боттас
|
Гуаньюй Чжоу
Тео Пуршер
|Aston Martin
|
Фернандо Алонсо
|
Лэнс Стролл
|Haas
|
Кевин Магнуссен
Нико Хюлькенберг
|
|AlphaTauri*
|
|
Даниэль Риккардо
Юки Цунода
Лиам Лоусон
|Williams
|
/ Алекс Элбон
|
Логан Сарджент
Мик Шумахер
Гуаньюй Чжоу
*команда сменит название
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