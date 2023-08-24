Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения

Не успели по ходу летних каникул появиться слухи о возможности появления в Haas Антонио Джовинацци, как команда опровергла их, продлив контракты с нынешними гонщиками. И хотя это первое объявление по ходу нынешнего сезона переходов, большая часть будущего пелотона была известна уже давно благодаря долгосрочным соглашениям.

Свои составы сохранят неизменными Red Bull, Ferrari, McLaren и Alpine. Кроме того, в прежних командах останутся Джордж Расселл, Фернандо Алонсо, Валттери Боттас и Алекс Элбон.

Еще с двумя вакансиями ситуация выглядит полностью ясной: за Mercedes продолжит выступать Льюис Хэмилтон, а за Aston Martin – Лэнс Стролл. Никаких альтернатив тут нет, хотя нет и формального подтверждения.

Чуть больше интриги в AlphaTauri, но и в Фаэнце состав с высокой вероятностью останется прежним. Впрочем, все же не стоит полностью сбрасывать со счетов Лиама Лоусона, который сейчас здорово смотрится в японской Суперформуле.

Реально интересной ситуация остается только в Alfa Romeo и Williams: первой надо постепенно готовиться к началу сотрудничества с Audi, потому есть смысл уже сейчас взять пилота на перспективу. Чжоу Гуаньюй в таком качестве вызывает вопросы, что повышает шансы нынешнего лидера Ф2 Тео Пуршера. Многое будет зависеть от того, удастся ли французу завоевать титул в молодежной серии.

В Гроу пока нет серьезных вопросов к Логану Сардженту, но если появится кандидат с более достойными аргументами (причем не только финансовыми), то перестановка вполне возможна.

Состав команд Формулы 1 в 2024 году

Команда Есть контракт Кандидаты Red Bull Racing Макс Ферстаппен Серхио Перес Ferrari Шарль Леклер Карлос Сайнс Mercedes Джордж Расселл Льюис Хэмилтон Alpine Эстебан Окон Пьер Гасли McLaren Ландо Норрис Оскар Пиастри Sauber Валттери Боттас Гуаньюй Чжоу Тео Пуршер Aston Martin Фернандо Алонсо Лэнс Стролл Haas Кевин Магнуссен Нико Хюлькенберг AlphaTauri* Даниэль Риккардо Юки Цунода Лиам Лоусон Williams / Алекс Элбон Логан Сарджент Мик Шумахер Гуаньюй Чжоу *команда сменит название