Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения
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К августовскому перерыву контракты есть уже у 15 гонщиков будущего сезона – с той оговоркой, что одним из них является Даниэль Риккардо. По поводу австралийца мы еще поговорим отдельно, а пока перечислим тех, чье будущее точно не вызывает сомнений.
Три топ-команды сохранят своих пилотов без изменений, причем почти у всей шестерки есть соглашение не только на 2023 год, но и на более дальнюю перспективу.
За Aston Martin поедут Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл. Строго говоря, многолетний контракт последнего по сложившейся практике требует дополнительного подтверждения на очередной сезон – но невозможно представить, что канадца уволят из команды его собственного отца.
Лишь немногим меньше определенности с Alfa Romeo. Валттери Боттас точно останется в Хинвиле, а никаких намеков на отказ команды от продолжения сотрудничества с Гуаньюем Чжоу пока не видно. Сам китаец неплохо едет, а его спонсоры исправно платят.
Вся остальная расстановка зависит, по большому счету, от того, где окажутся Даниэль Риккардо и Оскар Пиастри.
Старший из двух австралийцев еще перед сезоном-2021 заключил трехлетний контракт с McLaren. Тот договор по-прежнему в силе, хотя прямо сейчас стороны и обсуждают его досрочное расторжение. McLaren очень рассчитывает взять к себе Пиастри – хотя у Alpine есть своя позиция по этому вопросу.
Если предположить, что Оскар все же окажется в Уокинге, у Риккардо есть несколько вариантов продолжений карьеры – поговаривают, что как минимум четыре.
Даниэль может совершить обратный переход и поехать за Alpine (где уже провел два сезона в 2019-20), а также оказаться в Haas. Американская команда в последнее время сильно охладела к Мику Шумахеру. СМИ в Германии уже сообщили, что Haas отказалась от каких-либо переговоров с гонщиком по ходу августовских каникул.
Разумеется, учитывая влияние Ferrari, мы записали в кандидаты и Роберта Шварцмана.
Также вакансия есть в Williams – недавно там продлили контракт с Алексом Элбоном, в то время как сотрудничество с Николя Латифи подходит к логическому завершению. Главными кандидатами в Гроу считаются Ник де Врис и Логан Сарджент, но потенциально Риккардо можно записать и сюда.
Наконец, у Пьера Гасли пока нет напарника в AlphaTauri, но представить себе возвращение австралийского пилота в эту команду едва ли возможно. В «младшей» команде Red Bull, скорее всего, останется Юки Цунода – хотя есть слухи и про интерес к Пиастри.
Также эксперты допускают, что отступные Alpine позволят Риккардо провести один сезон вне гонок, чтобы вернуться уже в 2024 году. Это, впрочем, уже совсем другая история.
Состав команд Формулы 1 в 2023 году
|Команда
|Есть контракт
|Кандидаты
|Mercedes
|Льюис Хэмилтон
|Джордж Расселл
|Red Bull Racing
|Макс Ферстаппен
|Серхио Перес
|Ferrari
|Шарль Леклер
|Карлос Сайнс
|McLaren
|Ландо Норрис
|Оскар Пиастри
|Даниэль Риккардо
|Alpine
|Эстебан Окон
| Даниэль Риккардо
Оскар Пиастри
|AlphaTauri
|Пьер Гасли
| Юки Цунода
Оскар Пиастри
|Aston Martin
|Фернандо Алонсо
|Лэнс Стролл
|Williams
|/ Алекс Элбон
| Ник де Врис
Логан Сарджент
|Alfa Romeo
|Валттери Боттас
|Гуаньюй Чжоу
|Haas
|Кевин Магнуссен
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Мик Шумахер
Дополнительная информация: Адам Купер
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