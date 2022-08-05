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К августовскому перерыву контракты есть уже у 15 гонщиков будущего сезона – с той оговоркой, что одним из них является Даниэль Риккардо. По поводу австралийца мы еще поговорим отдельно, а пока перечислим тех, чье будущее точно не вызывает сомнений.

Три топ-команды сохранят своих пилотов без изменений, причем почти у всей шестерки есть соглашение не только на 2023 год, но и на более дальнюю перспективу.

За Aston Martin поедут Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл. Строго говоря, многолетний контракт последнего по сложившейся практике требует дополнительного подтверждения на очередной сезон – но невозможно представить, что канадца уволят из команды его собственного отца.

Лишь немногим меньше определенности с Alfa Romeo. Валттери Боттас точно останется в Хинвиле, а никаких намеков на отказ команды от продолжения сотрудничества с Гуаньюем Чжоу пока не видно. Сам китаец неплохо едет, а его спонсоры исправно платят.

Вся остальная расстановка зависит, по большому счету, от того, где окажутся Даниэль Риккардо и Оскар Пиастри.

Старший из двух австралийцев еще перед сезоном-2021 заключил трехлетний контракт с McLaren. Тот договор по-прежнему в силе, хотя прямо сейчас стороны и обсуждают его досрочное расторжение. McLaren очень рассчитывает взять к себе Пиастри – хотя у Alpine есть своя позиция по этому вопросу.

Если предположить, что Оскар все же окажется в Уокинге, у Риккардо есть несколько вариантов продолжений карьеры – поговаривают, что как минимум четыре.

Даниэль может совершить обратный переход и поехать за Alpine (где уже провел два сезона в 2019-20), а также оказаться в Haas. Американская команда в последнее время сильно охладела к Мику Шумахеру. СМИ в Германии уже сообщили, что Haas отказалась от каких-либо переговоров с гонщиком по ходу августовских каникул.

Разумеется, учитывая влияние Ferrari, мы записали в кандидаты и Роберта Шварцмана.

Также вакансия есть в Williams – недавно там продлили контракт с Алексом Элбоном, в то время как сотрудничество с Николя Латифи подходит к логическому завершению. Главными кандидатами в Гроу считаются Ник де Врис и Логан Сарджент, но потенциально Риккардо можно записать и сюда.

Наконец, у Пьера Гасли пока нет напарника в AlphaTauri, но представить себе возвращение австралийского пилота в эту команду едва ли возможно. В «младшей» команде Red Bull, скорее всего, останется Юки Цунода – хотя есть слухи и про интерес к Пиастри.

Также эксперты допускают, что отступные Alpine позволят Риккардо провести один сезон вне гонок, чтобы вернуться уже в 2024 году. Это, впрочем, уже совсем другая история.

Состав команд Формулы 1 в 2023 году

Команда Есть контракт Кандидаты Mercedes Льюис Хэмилтон Джордж Расселл Red Bull Racing Макс Ферстаппен Серхио Перес Ferrari Шарль Леклер Карлос Сайнс McLaren Ландо Норрис Оскар Пиастри Даниэль Риккардо Alpine Эстебан Окон Даниэль Риккардо

Оскар Пиастри AlphaTauri Пьер Гасли Юки Цунода

Оскар Пиастри Aston Martin Фернандо Алонсо Лэнс Стролл Williams / Алекс Элбон Ник де Врис

Логан Сарджент Alfa Romeo Валттери Боттас Гуаньюй Чжоу Haas Кевин Магнуссен Мик Шумахер

Даниэль Риккардо

Роберт Шварцман

Дополнительная информация: Адам Купер