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Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения

Мы собрали всю информацию о том, кто может выйти на старт в предстоящем чемпионате Формулы 1

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения
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К августовскому перерыву контракты есть уже у 15 гонщиков будущего сезона – с той оговоркой, что одним из них является Даниэль Риккардо. По поводу австралийца мы еще поговорим отдельно, а пока перечислим тех, чье будущее точно не вызывает сомнений.

Три топ-команды сохранят своих пилотов без изменений, причем почти у всей шестерки есть соглашение не только на 2023 год, но и на более дальнюю перспективу. 

За Aston Martin поедут Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл. Строго говоря, многолетний контракт последнего по сложившейся практике требует дополнительного подтверждения на очередной сезон – но невозможно представить, что канадца уволят из команды его собственного отца.

Лишь немногим меньше определенности с Alfa Romeo. Валттери Боттас точно останется в Хинвиле, а никаких намеков на отказ команды от продолжения сотрудничества с Гуаньюем Чжоу пока не видно. Сам китаец неплохо едет, а его спонсоры исправно платят. 

Вся остальная расстановка зависит, по большому счету, от того, где окажутся Даниэль Риккардо и Оскар Пиастри.

Старший из двух австралийцев еще перед сезоном-2021 заключил трехлетний контракт с McLaren. Тот договор по-прежнему в силе, хотя прямо сейчас стороны и обсуждают его досрочное расторжение. McLaren очень рассчитывает взять к себе Пиастри – хотя у Alpine есть своя позиция по этому вопросу. 

Если предположить, что Оскар все же окажется в Уокинге, у Риккардо есть несколько вариантов продолжений карьеры – поговаривают, что как минимум четыре. 

Даниэль может совершить обратный переход и поехать за Alpine (где уже провел два сезона в 2019-20), а также оказаться в Haas. Американская команда в последнее время сильно охладела к Мику Шумахеру. СМИ в Германии уже сообщили, что Haas отказалась от каких-либо переговоров с гонщиком по ходу августовских каникул.

Разумеется, учитывая влияние Ferrari, мы записали в кандидаты и Роберта Шварцмана. 

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Также вакансия есть в Williams – недавно там продлили контракт с Алексом Элбоном, в то время как сотрудничество с Николя Латифи подходит к логическому завершению. Главными кандидатами в Гроу считаются Ник де Врис и Логан Сарджент, но потенциально Риккардо можно записать и сюда. 

Наконец, у Пьера Гасли пока нет напарника в AlphaTauri, но представить себе возвращение австралийского пилота в эту команду едва ли возможно. В «младшей» команде Red Bull, скорее всего, останется Юки Цунода – хотя есть слухи и про интерес к Пиастри. 

Также эксперты допускают, что отступные Alpine позволят Риккардо провести один сезон вне гонок, чтобы вернуться уже в 2024 году. Это, впрочем, уже совсем другая история.

Состав команд Формулы 1 в 2023 году

Команда Есть контракт Кандидаты
Germany Mercedes United Kingdom Льюис Хэмилтон  
United Kingdom Джордж Расселл
Austria Red Bull Racing Netherlands Макс Ферстаппен  
Mexico Серхио Перес
Italy Ferrari Monaco Шарль Леклер  
Spain Карлос Сайнс
United Kingdom McLaren United Kingdom Ландо Норрис Australia Оскар Пиастри
Australia Даниэль Риккардо
France Alpine France Эстебан Окон Australia Даниэль Риккардо
Australia Оскар Пиастри
 
Italy AlphaTauri France Пьер Гасли Japan Юки Цунода
Australia Оскар Пиастри
 
United Kingdom Aston Martin Spain Фернандо Алонсо  
Canada Лэнс Стролл 
United Kingdom Williams United Kingdom / Thailand Алекс Элбон Netherlands Ник де Врис
United States Логан Сарджент
 
Italy Alfa Romeo Finland Валттери Боттас China Гуаньюй Чжоу
 
United States Haas Denmark Кевин Магнуссен

Germany Мик Шумахер
Australia Даниэль Риккардо
Russian Federation Роберт Шварцман
 

Дополнительная информация: Адам Купер

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