Состав Формулы 1 в сезоне-2022: половина вакансий уже заполнена
После объявления McLaren о продолжении сотрудничества с Ландо Норрисом в пелотоне будущего года насчитывается уже десять подтвержденных гонщиков
Хотя сезон-2020 фактически только стартовал, и до времени традиционной активизации трансферных слухов еще несколько месяцев, Формула 1 в последнее время все больше тяготеет к долгосрочным отношениям между командами и пилотами – потому вакансий осталось не так и много.
Примечательно, что все десять официально известных участников будущего чемпионата продолжат выступление за те же команды, цвета которых защищают сейчас. Уже известно, что состав в нынешнем виде сохранят McLaren, Aston Martin, Ferrari и Haas.
В Red Bull и Alpine есть определенность с одним из гонщиков, а еще четыре коллектива никак не обозначили свои планы на будущее. В этот список входит и Mercedes, чей состав обещает стать одной из главных интриг.
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В ряде случаев – как у Норриса или, скажем, Никиты Мазепина – точная продолжительность контракта спрятана за словом «многолетний». Для таких случаев мы приводим в сводной таблице тот год, до конца которого пилот точно продолжит выступления – с соответствующей пометкой.
Итак, вот как выглядит пелотон-2022 по по стоянию на конец мая:
|Команда
|Пилот (срок действия контракта)
|Mercedes
|?
|?
|Red Bull
|Макс Ферстаппен (до 2023)
|?
|McLaren
|Даниэль Риккардо (до 2023)
|Ландо Норрис (до 2023*)
|Aston Martin
|Себастьян Феттель (до 2022*)
|Лэнс Стролл (до 2022*)
|Alpine
|Фернандо Алонсо (до 2022)
|?
|Ferrari
|Шарль Леклер (до 2024)
|Карлос Сайнс (до 2022)
|AlphaTauri
|?
|?
|Alfa Romeo
|?
|?
|Haas
|Никита Мазепин (до 2022*)
|Мик Шумахер (до 2022*)
|Williams
|?
|?
*многолетний контракт, приведен точно известный срок действия
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский