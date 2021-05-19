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Состав Формулы 1 в сезоне-2022: половина вакансий уже заполнена

Автор:
, Ответственный редактор

После объявления McLaren о продолжении сотрудничества с Ландо Норрисом в пелотоне будущего года насчитывается уже десять подтвержденных гонщиков

Состав Формулы 1 в сезоне-2022: половина вакансий уже заполнена

Хотя сезон-2020 фактически только стартовал, и до времени традиционной активизации трансферных слухов еще несколько месяцев, Формула 1 в последнее время все больше тяготеет к долгосрочным отношениям между командами и пилотами – потому вакансий осталось не так и много. 

Примечательно, что все десять официально известных участников будущего чемпионата продолжат выступление за те же команды, цвета которых защищают сейчас. Уже известно, что состав в нынешнем виде сохранят McLaren, Aston Martin, Ferrari и Haas. 

В Red Bull и Alpine есть определенность с одним из гонщиков, а еще четыре коллектива никак не обозначили свои планы на будущее. В этот список входит и Mercedes, чей состав обещает стать одной из главных интриг.

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В ряде случаев – как у Норриса или, скажем, Никиты Мазепина – точная продолжительность контракта спрятана за словом «многолетний». Для таких случаев мы приводим в сводной таблице тот год, до конца которого пилот точно продолжит выступления – с соответствующей пометкой.

Итак, вот как выглядит пелотон-2022 по по стоянию на конец мая:

Команда Пилот (срок действия контракта)
Mercedes ?
?
Red Bull Netherlands Макс Ферстаппен (до 2023)
?
McLaren Australia Даниэль Риккардо (до 2023)
United Kingdom Ландо Норрис (до 2023*)
Aston Martin Germany Себастьян Феттель (до 2022*)
Canada Лэнс Стролл (до 2022*)
Alpine Spain Фернандо Алонсо (до 2022)
?
Ferrari Monaco Шарль Леклер (до 2024)
Spain Карлос Сайнс (до 2022)
AlphaTauri ?
?
Alfa Romeo ?
?
Haas  Russian Federation Никита Мазепин (до 2022*)
Germany Мик Шумахер (до 2022*)
Williams ?
?

*многолетний контракт, приведен точно известный срок действия

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Об этой статье

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Автор Александр Кабановский

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