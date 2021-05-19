Состав Формулы 1 в сезоне-2022: половина вакансий уже заполнена

Хотя сезон-2020 фактически только стартовал, и до времени традиционной активизации трансферных слухов еще несколько месяцев, Формула 1 в последнее время все больше тяготеет к долгосрочным отношениям между командами и пилотами – потому вакансий осталось не так и много.

Примечательно, что все десять официально известных участников будущего чемпионата продолжат выступление за те же команды, цвета которых защищают сейчас. Уже известно, что состав в нынешнем виде сохранят McLaren, Aston Martin, Ferrari и Haas.

В Red Bull и Alpine есть определенность с одним из гонщиков, а еще четыре коллектива никак не обозначили свои планы на будущее. В этот список входит и Mercedes, чей состав обещает стать одной из главных интриг.

В ряде случаев – как у Норриса или, скажем, Никиты Мазепина – точная продолжительность контракта спрятана за словом «многолетний». Для таких случаев мы приводим в сводной таблице тот год, до конца которого пилот точно продолжит выступления – с соответствующей пометкой.

Итак, вот как выглядит пелотон-2022 по по стоянию на конец мая:

Команда Пилот (срок действия контракта) Mercedes ? ? Red Bull Макс Ферстаппен (до 2023) ? McLaren Даниэль Риккардо (до 2023) Ландо Норрис (до 2023*) Aston Martin Себастьян Феттель (до 2022*) Лэнс Стролл (до 2022*) Alpine Фернандо Алонсо (до 2022) ? Ferrari Шарль Леклер (до 2024) Карлос Сайнс (до 2022) AlphaTauri ? ? Alfa Romeo ? ? Haas Никита Мазепин (до 2022*) Мик Шумахер (до 2022*) Williams ? ?

*многолетний контракт, приведен точно известный срок действия

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