Состав Формулы 1 на 2025 год. Прогноз эксперта

Обозреватель официального сайта Формулы 1 Уилл Бакстон дал прогноз на составы команд в 2025 году. Эксперт уточнил, что воспринимать его пророчество можно как шутку, но в то же время, постарался логически обосновать свой выбор.

Mercedes: Джордж Расселл, Даниэль Риккардо

По мнению Бакстона, Mercedes проиграет Red Bull титульную схватку в 2021 году, зимой заменит Валттери Боттаса на Джорджа Расселла, а в 2022-м Льюис Хэмилтон возьмет с командой свой восьмой титул.

После этого Льюис станет спортивным директором и на свое место наймет Серхио Переса. Правда, тот ожиданий не оправдает и в 2024-м уступит кокпит Дэну Риккардо.

Red Bull: Макс Ферстаппен, Ландо Норрис

Австрийцам Бакстон предсказал победу в обоих зачетах в 2021 году, но неудачу в 2022-м. После нее Red Bull выплатит McLaren огромные отступные, чтобы увести из Уокинга Ландо Норриса. В итоге, в Милтон-Кинс сфомируется пара молодых топ-пилотов на годы вперед.

Ferrari: Карлос Сайнс, Шарль Леклер

Единственная команда в прогнозе Бакстона, чей состав не изменится в ближайшие четыре года. Эксперт полагает, что в 2023-м Скудерия наконец завоюет Кубок конструкторов, а Шарль и Карлос составят успешную и гармоничную пару пилотов на много сезонов.

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McLaren: Патрисио О'Уорд, Пьер Гасли

Уход Норриса в Red Bull в конце 2022 года шокирует всех в паддоке, но не в Уокинге. У команды уже будет запасной план в лице свежеиспеченного чемпиона IndyCar Пато О'Уорда. Когда же в 2024-м команду решит покинуть и Дэн Риккардо, McLaren сможет переманить к себе Пьера Гасли.

Aston Martin: Ник де Врис, Лиам Лоусон

По мнению Бакстона, переход на новый регламент обрушит Aston Martin в число аутсайдеров, однако к 2025-му команда вновь станет боеспособна. В конце 2023-го карьеру завершит Себастьян Феттель, чье место достанется Нику де Врису. А в 2024-м об уходе из Ф1 внезапно объявит Лэнс Стролл. Его кокпит перейдет к Лиаму Лоусону, который успеет за пару сезонов впечатлить всех в AlphaTauri.

Alpine: Эстебан Окон, Тео Пуршер

Эстебан Окон утвердится в статусе лидера команды, а вот Фернандо Алонсо внезапно решит уйти из спорта посреди сезона-2023. Его место достанется Оскару Пиастри, но через полтора года австралийца заменят на Тео Пуршера. Так у французской команды появится полностью французский состав.

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AlphaTauri: Деннис Хаугер, Арвин Линдблад

В 2023-м AlphaTauri заменит Юки Цуноду на Лиама Лоусона, а в 2024-м уход Пьера Гасли в McLaren освободит место Деннису Хаугеру. Когда же Лоусон переберется в Aston Martin, а Фаэнцу приедет 17-летний Линдблад, которого все вокруг станут сравнивать с Ферстаппеном.

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Williams: Джейми Чедвик, Андреа Кими Антонелли

При новом регламенте Williams вернется в борьбу за подиумы с парой пилотов в лице Ника де Вриса и Николя Латифи. А в 2023-м команда привлечет внимание всего мира, заменив Латифи на чемпионку женской серии Джейми Чедвик.

В 2024-м место де Вриса займет Перес, но через год команда решит сосредоточиться на молодежи и возьмет 18-летнего юниора Mercedes Андреа Кими Антонелли.

Alfa Romeo: Мик Шумахер, Артур Леклер

После двух лет в Haas, Шумахер-младший переедет в Хинвил в 2023 году. Первые два сезона он проведет в паре с Тео Пуршером, но после ухода француза в Alpine получит в напарники Артура Леклера. Братья Леклеры станут первым семейным дуэтом в Ф1 со времен Михаэля и Ральфа Шумахеров.

Haas: Кайл Кирквуд, Зейн Мэлоуни

Американская команда наконец наймет американского пилота, переманив из IndyCar Кайла Кирквуда в 2024 году. А в 2025-м в пару к нему наймут Зейна Мэлоуни с Барбадоса, сформировав самую географически необычную пару гонщиков в Ф1.