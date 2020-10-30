Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Представленная таблица актуальна по состоянию на 30 октября, она содержит данные о подтвержденных контрактах и главных кандидатах на оставшиеся вакансии.

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Сейчас в пелотоне будущего года заняты уже 15 мест из 20, при этом важно учитывать, что формально команда Williams говорила о сохранении обоих гонщиков на будущий сезон, но в связи со сменой владельцев тут возможны изменения.

В отношении тех мест, которые остаются свободными, мы собрали все более-менее достоверные слухи последнего времени.

Состав Формулы 1 на 2021 год (курсивом выделены не подтвержденные, но наиболее вероятные кандидатуры):