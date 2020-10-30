Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Объявление о продлении контрактов двух гонщиков Alfa Romeo хоть и было ожидаемым, но заметно повлияло на состояние рынка гонщиков на будущий сезон
Представленная таблица актуальна по состоянию на 30 октября, она содержит данные о подтвержденных контрактах и главных кандидатах на оставшиеся вакансии.
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Сейчас в пелотоне будущего года заняты уже 15 мест из 20, при этом важно учитывать, что формально команда Williams говорила о сохранении обоих гонщиков на будущий сезон, но в связи со сменой владельцев тут возможны изменения.
В отношении тех мест, которые остаются свободными, мы собрали все более-менее достоверные слухи последнего времени.
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Состав Формулы 1 на 2021 год (курсивом выделены не подтвержденные, но наиболее вероятные кандидатуры):
|Mercedes
|
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
|Ferrari
|
Шарль Леклер
Карлос Сайнс
|Red Bull
|
Макс Ферстаппен
Алекс Элбон
Нико Хюлькенберг
Серхио Перес
|McLaren
|
Ландо Норрис
Даниэль Риккардо
|Renault
|
Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
|Racing Point
|
Лэнс Стролл
Себастьян Феттель
|AlphaTauri
|
Пьер Гасли
Юки Цунода
Даниил Квят
|Alfa Romeo
|
Кими Райкконен
Антонио Джовинацци
|Haas F1
|
Никита Мазепин
Мик Шумахер
пилоты Академии Ferrari
Серхио Перес
|Williams
|
Николя Латифи
Джордж Расселл
Серхио Перес
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский