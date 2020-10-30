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Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

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Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Автор:
, Ответственный редактор

Объявление о продлении контрактов двух гонщиков Alfa Romeo хоть и было ожидаемым, но заметно повлияло на состояние рынка гонщиков на будущий сезон

Представленная таблица актуальна по состоянию на 30 октября, она содержит данные о подтвержденных контрактах и главных кандидатах на оставшиеся вакансии.

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Сейчас в пелотоне будущего года заняты уже 15 мест из 20, при этом важно учитывать, что формально команда Williams говорила о сохранении обоих гонщиков на будущий сезон, но в связи со сменой владельцев тут возможны изменения

В отношении тех мест, которые остаются свободными, мы собрали все более-менее достоверные слухи последнего времени. 

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Состав Формулы 1 на 2021 год (курсивом выделены не подтвержденные, но наиболее вероятные кандидатуры):

Germany Mercedes

Finland Валттери Боттас

United Kingdom Льюис Хэмилтон
Italy Ferrari

Monaco Шарль Леклер

Spain Карлос Сайнс
Austria Red Bull

Netherlands Макс Ферстаппен

Thailand Алекс Элбон

Germany Нико Хюлькенберг

Mexico Серхио Перес
United Kingdom McLaren

United Kingdom Ландо Норрис

Australia Даниэль Риккардо
France Renault

Spain Фернандо Алонсо

France Эстебан Окон
United Kingdom Racing Point

Canada Лэнс Стролл

Germany Себастьян Феттель
Italy AlphaTauri

France Пьер Гасли

Japan Юки Цунода

Russian Federation Даниил Квят
Italy Alfa Romeo

Finland Кими Райкконен

Italy Антонио Джовинацци
United States Haas F1

Russian Federation Никита Мазепин

Germany Мик Шумахер

Italy пилоты Академии Ferrari

Mexico Серхио Перес
United Kingdom Williams

Canada Николя Латифи

United Kingdom Джордж Расселл

Mexico Серхио Перес
Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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