Соперников удивили тактические действия Ferrari в Мексике. Вассер все объяснил

Шарль Леклер стартовал в Мексике с поула, и хотя сразу после старта столкнулся с Серхио Пересом, после этого продолжал гонку на второй позиции почти в темпе лидирующего Макса Ферстаппена.

В Скудерии запланировали для своих пилотов длинный первый отрезок, и незадолго до середины дистанции монегаск получил свежий комплект Hard. А еще через несколько кругов гонку остановили из-за аварии Кевина Магнуссена, после чего дали новый старт с решетки.

Эта передышка позволила команде сменить на SF-23 Леклера поврежденное переднее крыло, а вот резину ему оставили прежнюю – хотя правила позволяют поменять ее во время красных флагов, чем и воспользовались многие соперники, установив себе более мягкий Medium.

Как выяснилось совсем скоро после возобновления борьбы, выбор Скудерии не оправдал себя – Шарль пропустил Льюиса Хэмилтона и стал быстро отставать от него. В итоге они с Карлосом Сайнсом финишировали третьим и четвертым, что едва ли выглядит хорошим результатом после старта с первого ряда.

«Я был убежден, что они поставят Medium, – признался глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Этот состав позволяет уже на старте отыграть пять метров.

И потому меня очень удивило, что они предпочли жесткие шины. Мы видели, что у Хэмилтона был Medium, который без проблем отработал до финиша».

Фото: Ferrari Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Руководитель Ferrari Фредерик Вассер признал, что тактический выбор его команды оказался не самым лучшим.

«На первом отрезке [который Леклер проехал на Medium] по моим ощущениям все было в порядке, – сказал француз. – Мы уступали Максу всего три-четыре десятых на круге, так что с учетом повреждений машины я назвал бы это хорошим темпом.

Но после перехода на Hard шины так и не начали работать, и ситуация стала совсем иной».

При этом он пояснил, что жесткая резина была в тот момент единственно возможным выбором. На вопрос, могли ли Шарлю поставить Medium, глава Ferrari ответил: «Честно говоря, нет. Нам предстояло проехать еще около 35 кругов. По нашим расчетам, состав Medium не позволял этого сделать.

Да, у Макса тоже были шины средней жесткости. Наверное, помогли настройки двигателя и работа с тормозами. Но это был смелый план. К тому же, тот комплект, что остался у нас, был уже прикатанный».

В то же время, глава Скудерии отметил, что не разочарован гонкой.

«Разочарование – неправильное слово, – объяснил он. – Нельзя назвать гонку плохой, когда финишируешь в ней на третьей и четвертой позициях.

У нас получился скверный финальный отрезок, это понятно. Но первая часть дистанции вышла весьма неплохой.

Мы продолжаем движение вперед: в шести последних Гран При у нас четыре поула. В гонках машина теперь выглядит более стабильной – как минимум, нет такой заметной разницы между отрезками, из-за которой мы так часто проигрывали прежде».

Ferrari заработала в Мексике поровну очков с Mercedes – разница между командами сохранилась на уровне 22 баллов.