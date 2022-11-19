Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Перес обогнал Ферстаппена в финальной тренировке 2022 года Следующая / Судьи FIA простили Хэмилтону обгон под красными флагами
Формула 1 / Гран При Монако Новость

Соперников Red Bull не заинтересовала авария Переса в Монако

Боссы команд Ф1 не выразили желания начать новое расследование событий в квалификации Гран При Монако

Адам Купер
Автор:
Соперников Red Bull не заинтересовала авария Переса в Монако
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Возможно, эту историю никто бы вообще не вспомнил – давным-давно, еще весной, Серхио Перес закрутился на трассе в концовке квалификации Гран При Монако. Это привело к появлению красных флагов и гарантировало мексиканцу поул, с которого он спустя день выиграл гонку. 

Вспомнить те события заставил Макс Ферстаппен, который отказался пропустить напарника по ходу недавней гонки в Сан-Паулу. Ни сам голландец, ни кто-то из его команды Red Bull ни разу не упомянут, что причиной такого поступка стали действия Переса в Монако – но инсайдеры указывают именно на это. 

Когда эта история дошла до FIA, ее президент Мохаммед Бин Сулайем выразил готовность поднять старые данные и выяснить, действительно ли Перес подстроил аварию в Монако – при этом он дал понять, что какая-то из команд должна выступить инициатором этого разбирательства. 

Однако такая возможность никому не показалась привлекательной – даже Ferrari, чей пилот Карлос Сайнс повредил машину из-за ошибки Переса, не пожелала ворошить былое.  

«О том, что именно произошло в Монако, очень сложно судить со стороны, – сказал босс Скудерии Маттиа Бинотто. – Думаю, мы не будем делать никаких предположений, это вообще не наша работа. Если FIA хочет, пусть действует. 

Мне кажется, они еще в тот момент все изучили и закрыли этот вопрос. Ни к чему возвращаться к нему».

Глава McLaren Зак Браун поддержал эту позицию: «С момента той аварии Переса прошло уже много времени. Если что-то вызывает вопросы, спорту стоит действовать оперативнее. Какой смысл говорить о Монако в Абу-Даби. Поезд уже ушел».

Тото Вольф из Mercedes и вовсе усомнился, что Перес стал бы умышленно повреждать машину. 

«Я уже давно знаю Серхио, – объяснил австриец. – Станет ли пилот рисковать своей машиной и подвергать угрозе коробку передач? Это может привести даже к старту с последнего места. Если уж ты задумал остановить машину [и вызвать красные флаги], это логичнее делать не таким образом.  

В последние недели у нас достаточно разных скандалов, я думаю, еще один нам не нужен».

Таким образом, дело можно считать закрытым, и итога Гран При Монако – окончательными и не подлежащими ревизии.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Перес обогнал Ферстаппена в финальной тренировке 2022 года
Предыдущая новость

Перес обогнал Ферстаппена в финальной тренировке 2022 года
Следующая новость

Судьи FIA простили Хэмилтону обгон под красными флагами

Судьи FIA простили Хэмилтону обгон под красными флагами
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Подстроил ли Перес квалификационную аварию в Монако? Вот его ответ
Формула 1

Подстроил ли Перес квалификационную аварию в Монако? Вот его ответ

Анализ: как вышло, что Цунода остался круговым на рестарте Гран При Бразилии
Формула 1

Анализ: как вышло, что Цунода остался круговым на рестарте

Alpine согласилась досрочно отпустить Пиастри в McLaren
Формула 1

Alpine согласилась досрочно отпустить Пиастри в McLaren

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации Гран При Абу-Даби
Формула 1

Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации

Стартовая решетка Гран При Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Абу-Даби

В FIA приготовились расследовать обстоятельства аварии Переса в Монако Гран При Монако
Формула 1

В FIA приготовились расследовать обстоятельства аварии Переса в Монако

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях Гран При Абу-Даби
Формула 1

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях

«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул Гран При Абу-Даби
Формула 1

«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул

Вернется ли Риккардо в Red Bull или нет? Хорнер все объяснил
Формула 1

Вернется ли Риккардо в Red Bull или нет? Хорнер все объяснил

Самое важное:

Вольф захотел спустить квалификацию Mercedes в унитаз
Формула 1 Формула 1

Вольф захотел спустить квалификацию Mercedes в унитаз

После блистательного «Интерлагоса» гонщики команды стали в квалификации Гран При Абу-Даби только пятым и шестым

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях

Вот каким получился окончательный счет в каждой из пар гонщиков по итогам 22 прошедших квалификаций

Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации
Формула 1 Формула 1

Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации

Мексиканец дал понять, что напряженность, которая возникла в Red Bull после гонки в Сан-Паулу, осталась в прошлом

«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул
Формула 1 Формула 1

«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул

По словам гонщика, он испугался, когда его RB18 просто отключилась в финале квалификации

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.