Соперников Red Bull не заинтересовала авария Переса в Монако

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Возможно, эту историю никто бы вообще не вспомнил – давным-давно, еще весной, Серхио Перес закрутился на трассе в концовке квалификации Гран При Монако. Это привело к появлению красных флагов и гарантировало мексиканцу поул, с которого он спустя день выиграл гонку.

Вспомнить те события заставил Макс Ферстаппен, который отказался пропустить напарника по ходу недавней гонки в Сан-Паулу. Ни сам голландец, ни кто-то из его команды Red Bull ни разу не упомянут, что причиной такого поступка стали действия Переса в Монако – но инсайдеры указывают именно на это.

Когда эта история дошла до FIA, ее президент Мохаммед Бин Сулайем выразил готовность поднять старые данные и выяснить, действительно ли Перес подстроил аварию в Монако – при этом он дал понять, что какая-то из команд должна выступить инициатором этого разбирательства.

Однако такая возможность никому не показалась привлекательной – даже Ferrari, чей пилот Карлос Сайнс повредил машину из-за ошибки Переса, не пожелала ворошить былое.

«О том, что именно произошло в Монако, очень сложно судить со стороны, – сказал босс Скудерии Маттиа Бинотто. – Думаю, мы не будем делать никаких предположений, это вообще не наша работа. Если FIA хочет, пусть действует.

Мне кажется, они еще в тот момент все изучили и закрыли этот вопрос. Ни к чему возвращаться к нему».

Глава McLaren Зак Браун поддержал эту позицию: «С момента той аварии Переса прошло уже много времени. Если что-то вызывает вопросы, спорту стоит действовать оперативнее. Какой смысл говорить о Монако в Абу-Даби. Поезд уже ушел».

Тото Вольф из Mercedes и вовсе усомнился, что Перес стал бы умышленно повреждать машину.

«Я уже давно знаю Серхио, – объяснил австриец. – Станет ли пилот рисковать своей машиной и подвергать угрозе коробку передач? Это может привести даже к старту с последнего места. Если уж ты задумал остановить машину [и вызвать красные флаги], это логичнее делать не таким образом.

В последние недели у нас достаточно разных скандалов, я думаю, еще один нам не нужен».

Таким образом, дело можно считать закрытым, и итога Гран При Монако – окончательными и не подлежащими ревизии.