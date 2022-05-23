Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива

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По ходу Гран При Испании пилот Red Bull Макс Ферстаппен, а также Пьер Гасли из «дочерней» команды «Быков» AlphaTauri последними покинули боксы, чтобы отправиться на установочный круг.

Издание The Race предполагает, что это было вызвано необходимостью подогреть топливо в баках.

Чем ниже температура топлива, тем выше эффективность силовой установки. И чтобы команды не переохлаждали горючее, правила четко определяют, насколько бензин может быть холоднее окружающего воздуха. По умолчанию, это не более 10 градусов Цельсия. На некоторых этапах (например, когда температура воздуха по ходу дня резко возрастает), значение могут увеличить, но в Испании использовался стандартный показатель.

Так вот, температура воздуха вчера была +35 градусов, соответственно топливо в баках должно было быть не холоднее +25 градусов. И именно необходимостью подогрева бензина до этого параметра объясняется задержка Red Bull и AlphaTauri.

В FIA нарушений не зафиксировали, но глава Ferrari Маттиа Бинотто предположил, что возможно ситуация для Red Bull была на грани.

«Я готов поверить, что у них температура топлива была ниже уровня, – заявил Бинотто. – В Испании им нужно было, чтобы температура горючего не была ниже температуры воздуха более чем на 10 градусов. И это правило вообще-то действует на протяжении всего этапа. То есть не только в момент, когда машина выезжает из гаража, но и когда она там находится тоже.

Но я не могу сам что-то у них измерить, мне остается только верить FIA. Скажу одно: прогреть бензин за счет запуска двигателя они не могли, так как уже в момент пуска температура должна соответствовать правилам.

В общем, я доверяю FIA и уверен, что они все проверили. Я не знаю точно, как эта проверка осуществлялась. Это вам лучше у них спросить».