Нарастающая волна спекуляций о переговорах четырехкратного чемпиона мира с Лоуренсом Строллом явно возникла не на пустом месте. И если немец действительно начнет сезон-2021 в цветах бывшей Racing Point, то с вероятностью 99% он заменит именно Серхио Переса.

У того есть контракт до конца 2022 года и хорошие спонсоры, но Стролл-старший в последние годы не раз показывал, что готов к очень солидным инвестициях в гонки вообще и карьеру своего сына Лэнса в частности. Потому выкуп контракта Переса ради приглашения Феттеля не кажется чем-то невероятным.

В четверг накануне Гран При Венгрии Серхио подтвердил, что пока ему ничего не известно о том, что может помешать ему остаться в команде, цвета которой он защищает с 2014 года.

В то же время гонщик признал, что некоторые другие коллективы Ф1 уже пытались выйти с ним на связь.

«В Формуле 1 ты можешь говорить наверняка, что примешь участие в гонке, только когда она стартует, – сказал Перес. – Таково уж положение вещей. Сейчас я знаю, что у меня есть контракт.

По ходу недели появились эти слухи, и прямо в паддоке со мной захотела побеседовать одна из команд – какая именно, я, конечно, не скажу – и уже интересовались другие коллективы из разных чемпионатов. Для меня это стало немалым сюрпризом, так как у нас есть действующий контракт здесь [в Racing Point].

Все остальное – пока только слухи. Мне нечего добавить к словам о контракте».

Как сообщают инсайдеры, соглашение Переса с Racing Point устроено так, что разорвать его досрочно на следующий можно только до 31 июля текущего года.

Если мексиканцу все же придется покинуть коллектив из Сильверстоуна, наиболее логичным выглядит продолжение его карьеры в Haas или Alfa Romeo.

Серхио не захотел говорить на эту тему, отметив лишь: «Наша команда ощутимо продвигается вперед, потому приятно, что с ней связывают серьезные имена. Это значит, что мы прогрессируем и хорошо выполняем свою работу.

Этим можно гордиться. А остальное? Я в Формуле 1 уже десять лет, так что привык ко всему этому».

У Лэнса Стролла долгосрочный контракт с командой, недавно ее руководитель Отмар Сафнауэр подтвердил, что он действует минимум до конца 2021 года. Канадский пилот тоже не стал много говорить о слухах про Феттеля, назвав их «частью веселья».